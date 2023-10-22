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22 Ekim 2023 Pazar 14:57:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 14:57:00

Instagram yorumlara anket geliyor

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Instagram, yorumlara anket getireceğini açıkladı.

Instagram, yorumlara da anket getireceğini açıkladı. Şu sıralarda az sayıda kullanıcıda test edilen özellik, yakında herkes için çıkış yapacak. Platform, yakın zamanda yorumlara GIF getirerek bu konuda bir adım atmıştı. Hikâye ve DM'lerde bulunan anketler, özellikle de takipçilerinin fikirlerini almak isteyen içerik üreticileri tarafından sık sık kullanılıyordu. Bu yüzden yorumlardaki etkileşimi olumlu etkilemesi bekleniyor.

Etiketler : instagram yorum anket
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