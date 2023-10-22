Instagram yorumlara anket geliyor

Instagram, yorumlara da anket getireceğini açıkladı. Şu sıralarda az sayıda kullanıcıda test edilen özellik, yakında herkes için çıkış yapacak. Platform, yakın zamanda yorumlara GIF getirerek bu konuda bir adım atmıştı. Hikâye ve DM'lerde bulunan anketler, özellikle de takipçilerinin fikirlerini almak isteyen içerik üreticileri tarafından sık sık kullanılıyordu. Bu yüzden yorumlardaki etkileşimi olumlu etkilemesi bekleniyor.