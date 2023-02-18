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18 Şubat 2023 Cumartesi 17:41:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 17:41:00

Instagram, Telegram'ın 'Kanal' özelliğini kopyaladı

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Instagram'a içerik üreticiler için yeni bir içerik yayın alanı sunan, kullanıcıların ise uygulamayı kullanma şekillerini değiştirebilecek bir özellik geldi.

'Yayın Kanalları' olarak isimlendirilen bu özellik, Telegram'da yıllardır bulunan Kanal özelliğinin birebir aynısı. "Broadcast Channels" (Yayın Kanalları) olarak isimlendirilen bu özellik, Instagram'daki içerik üreticilerin takipçileri ile iletişim halinde olmaları için yeni bir yol sunacak.

Instagram'ın şu an için sadece belli başlı içerik üreticilerle test etmeye başladığı yeni özellik, oldukça basit bir çalışma prensibine sahip olacak. İçerik üretici, DM bölümüne girdikten sonra "Yayın Kanalı" oluşturmak için ilgili butona dokunacak. Böylelikle tüm takipçilerinin bulunduğu bir sohbet sayfası açılmış olacak. İçerik üreticinin bu sohbet sayfası üzerinden yapacağı her paylaşım, takipçilerine bildirim olarak gidecek.

Etiketler : instagram telegram teknoloji kanal

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