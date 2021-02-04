Instagram silinen gönderileri kurtaracak

Sosyal medya platformu Instagram'a "Yakın zaman önce silinenler" isimli bir özellik geldi. Bu yeni özellikle birlikte, uygulamada 30 gün öncesine kadar silinen post, hikaye gibi paylaşımlar kurtarılabilecek. Bu özelliğin getirilmesinin ardındaki en büyük nedenin hack saldırıları olduğunu açıklayan Instagram, siz silseniz dahi tüm paylaşımlarını 30 gün boyunca sunucularında tutmaya devam edecek.

