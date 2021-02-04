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04 Şubat 2021 Perşembe 10:13:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 10:13:00

Instagram silinen gönderileri kurtaracak

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Sosyal medya platformu Instagram'a "Yakın zaman önce silinenler" isimli bir özellik geldi.

Sosyal medya platformu Instagram'a "Yakın zaman önce silinenler" isimli bir özellik geldi. Bu yeni özellikle birlikte, uygulamada 30 gün öncesine kadar silinen post, hikaye gibi paylaşımlar kurtarılabilecek. Bu özelliğin getirilmesinin ardındaki en büyük nedenin hack saldırıları olduğunu açıklayan Instagram, siz silseniz dahi tüm paylaşımlarını 30 gün boyunca sunucularında tutmaya devam edecek.

Etiketler : instagram post silmek
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