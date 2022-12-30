Instagram profiline müzik eklenecek

WhatsApp, Instagram profilinize istediğiniz şarkıyı eklemenizi sağlayan özellik kullanıma sunuldu. Ekleme yapmak için 'Profili Düzenle' kısmına basarak adınız, kullanıcı adınız gibi bilgilerin yer aldığı bölüme ulaşmanız gerekiyor. Burada yer alan 'Müzik' bölümüne girdikten sonra istediğimiz şarkıyı seçebiliyoruz.



Sonrasında, eğer özellik sizin için de gelmişse 'Bağlantılar' bölümünün alt tarafında 'Müzik' diye bir bölümün yer aldığını göreceksiniz. Yan tarafında 'Profiline müzikler ekle' yazan bu kısma girdiğinizde ise istediğiniz şarkıyı seçip profilinize ekleyebiliyorsunuz.