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30 Aralık 2022 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 18:30:00

Instagram profiline müzik eklenecek

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WhatsApp, Instagram profilinize şarkı eklemenizi sağlayan özellik kullanıma sunuldu.

WhatsApp, Instagram profilinize istediğiniz şarkıyı eklemenizi sağlayan özellik kullanıma sunuldu. Ekleme yapmak için 'Profili Düzenle' kısmına basarak adınız, kullanıcı adınız gibi bilgilerin yer aldığı bölüme ulaşmanız gerekiyor. Burada yer alan 'Müzik' bölümüne girdikten sonra istediğimiz şarkıyı seçebiliyoruz.

Sonrasında, eğer özellik sizin için de gelmişse 'Bağlantılar' bölümünün alt tarafında 'Müzik' diye bir bölümün yer aldığını göreceksiniz. Yan tarafında 'Profiline müzikler ekle' yazan bu kısma girdiğinizde ise istediğiniz şarkıyı seçip profilinize ekleyebiliyorsunuz.

Etiketler : instagram profil müzik whatsapp
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