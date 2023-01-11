Instagram mağaza sekmesini kaldıracak

Instagram, uygulamanın gezinti çubuğunda bulunan Mağaza butonunu kaldırmaya karar verdi. Bu özellik, adından da anlaşılabileceği üzere Instagram kullanıcılarının uygulama üzerinden alışveriş yapmalarına imkan tanıyordu. Şubat ayı itibariyle kullanıcılar, tam ortada yeni içerik paylaşımı yapacakları bir buton görecekler. Şimdilerde mağaza ikonunun olduğu yerde ise Reels butonu yer alacak.

