Instagram kıskançlığı artırıyor

Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Instagram'ı eleştirerek platformu "kıskançlık artırıcı" olarak nitelendirdi. Bloom Institute of Technology'nin CEO'su ve kurucu ortağı Austen Allred, geçtiğimiz günlerde Charlie Munger'ın "dünyanın açgözlülük tarafından değil, kıskançlık tarafından yönlendirildiğini" anlatan bir videosunu tweetledi. Elon Musk, ise daha sonra bu twete "Instagram bir kıskançlık artırıcıdır" yanıtını verdi.

