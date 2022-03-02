Instagram, 'IGTV'nin fişini çekti

Instagram, 2018 yılında TikTok ve YouTube'a rakip olarak piyasaya sürdüğü IGTV platformuyla beklediği başarıyı elde edemedi. Meta, dün paylaştığı blog gönderisinde, neredeyse hiç bir kullanıcının indirmediği IGTV'nin desteğine son verildiğini açıkladı. Şirket, IGTV'deki videoların da reklamların da Reels'e geleceğini duyurdu.

