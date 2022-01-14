14 Ocak 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 14:00:00
Instagram hikayeleri dikey hareket edecek
Hikaye içerikleri yatay olarak hareket eden Instagram dikey hareket eden Hikaye formatı test etmeye başladı.
Hikaye içerikleri yatay olarak hareket eden Instagram dikey hareket eden Hikaye formatı test etmeye başladı. Firma süreci ileride herkes için standart hale getirecek. Bu durum bazı kişiler için daha iyi görünmesine rağmen kullanıcı tercihine bırakabilir. Yani firma burada iki tarz arasında bir seçim şansı sunabilir.