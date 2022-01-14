Instagram hikayeleri dikey hareket edecek

Hikaye içerikleri yatay olarak hareket eden Instagram dikey hareket eden Hikaye formatı test etmeye başladı. Firma süreci ileride herkes için standart hale getirecek. Bu durum bazı kişiler için daha iyi görünmesine rağmen kullanıcı tercihine bırakabilir. Yani firma burada iki tarz arasında bir seçim şansı sunabilir.

