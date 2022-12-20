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20 Aralık 2022 Salı 17:30:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 17:30:00

Instagram hesapları artık güvende

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Instagram, hacklenen hesapları kurtarmaya yönelik yeni bir güncelleme duyurdu.

Kullanıcılar artık "Hesabım başkasının eline geçti" seçeneği ile hesaplarını kurtarabilecek. Instagram, sizden işlem yapabilmeniz adına ikinci adımda hesabınızın kullanıcı adını, kayıtlı telefon numarasını veya e-posta adresini talep edecek. Bu şartları doğru bir şekilde tamamlamanız durumunda tekrar hesabınıza erişim sağlayabileceksiniz.

Güncelleme Instagram tarafından şu şekilde duyuruldu: "Instagram hesabınıza erişimi kaybetmenin stresli olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle, kullanıcıların hesaplarına erişimlerini kaybetmeleri durumunda geri almak için birden fazla seçeneğe sahip olmasını sağlamak istiyoruz."

Etiketler : instagram hacklenen hesap teknoloji
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