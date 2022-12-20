Instagram hesapları artık güvende

Kullanıcılar artık "Hesabım başkasının eline geçti" seçeneği ile hesaplarını kurtarabilecek. Instagram, sizden işlem yapabilmeniz adına ikinci adımda hesabınızın kullanıcı adını, kayıtlı telefon numarasını veya e-posta adresini talep edecek. Bu şartları doğru bir şekilde tamamlamanız durumunda tekrar hesabınıza erişim sağlayabileceksiniz.



Güncelleme Instagram tarafından şu şekilde duyuruldu: "Instagram hesabınıza erişimi kaybetmenin stresli olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle, kullanıcıların hesaplarına erişimlerini kaybetmeleri durumunda geri almak için birden fazla seçeneğe sahip olmasını sağlamak istiyoruz."