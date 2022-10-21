Instagram gizli hayranları ele veriyor

Instagram'da bir hikâye paylaştığınızda, hiç tahmin etmediğiniz bir ismi ilk sırada gördüğünüz oldu mu? İşte bu, Instagram'ın size "gizli bir hayran" konusunda bir işareti olabilir. Hikâyeye bakan kişilerin sıralamasında ilk etkenin profile yapılan ziyaret sıklığı olduğu düşünülüyor. Kişi, hikâye paylaşan kullanıcının profilini sıklıkla ziyaret ediyorsa, hikâye sıralamasında en üstte çıkıyor. Bu aslında profiline hiç girmediğiniz bir kişinin, hikâye sıralamasında en üstte gözükmesini açıklıyor olabilir. Başka bir neden olarak; iki kullanıcı Instagram üzeriden sıklıkla etkileşim halindeyse bu, kişiyi hikâye sıralamasında üste çıkartıyor. Algoritma, hesap içerisindeki dolaşırken düzenli olarak etkileşim kurduğunuz kişilerle aranızda bir bağ olduğunu düşünüyor ve bu şekilde iki kişi arasındaki bağı, hikâye sıralamasına taşıyor.