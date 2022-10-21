21 Ekim 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 16:00:00
Instagram gizli hayranları ele veriyor
Instagram'da bir hikâye paylaştığınızda, hiç tahmin etmediğiniz bir ismi ilk sırada gördüğünüz oldu mu? İşte bu, Instagram'ın size "gizli bir hayran" konusunda bir işareti olabilir.
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