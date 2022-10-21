VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 49 başlıkta sosyal yardım programı uyguluyoruz
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
SNHR raporu: Esed rejimi bir kısmı işkenceyle 3 binden fazla Filistinli mülteciyi öldürdü
Boğaziçi Film Festivali'nde TRT Ortak Yapımı ve TRT destekli 11 film yarışacak
Güreşte dünya şampiyonasında 4 yıl sonra Nesrin Baş ile gelen altın
TCMB, yılın 4. Enflasyon Raporu'nu perşembe günü Ankara'da açıklayacak
2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
"Türkiye'nin gaz merkezi olması, Moskova ve Ankara'nın çıkarına"
Dijital materyaldeki görüntüyü özel ekip çözdü, PKK'lı terörist yakalandı
Almanya Federal Meclisi enerji krizine karşı 200 milyar avroluk fonu onayladı
Franck Ribery, emekliye ayrıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımız gerçekten bir devrimcidir
İlham Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'e "Dostluk Nişanı"
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, ilk saha çalışmasına Kocaeli'den başladı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Bakan Bilgin: (Bartın'daki maden kazası) 6 müfettiş ve iş güvenliği uzmanıyla bunun üstüne gidiyoruz
Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 94,2 oldu
Mozambik'in ilk LNG sevkiyatı Avrupa ülkelerine yapılacak
HDP'li Semra Güzel 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
İsveç'ten Türkiye'ye mektup!
2022-KPSS Lisans sonuçları açıklandı
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a gönderme: Zevkle izliyoruz!
"Kimyasal silah iftirası"na sert tepki
21 Ekim 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 16:00:00

Instagram gizli hayranları ele veriyor

ABONE OL

Instagram'da bir hikâye paylaştığınızda, hiç tahmin etmediğiniz bir ismi ilk sırada gördüğünüz oldu mu? İşte bu, Instagram'ın size "gizli bir hayran" konusunda bir işareti olabilir.

Instagram'da bir hikâye paylaştığınızda, hiç tahmin etmediğiniz bir ismi ilk sırada gördüğünüz oldu mu? İşte bu, Instagram'ın size "gizli bir hayran" konusunda bir işareti olabilir. Hikâyeye bakan kişilerin sıralamasında ilk etkenin profile yapılan ziyaret sıklığı olduğu düşünülüyor. Kişi, hikâye paylaşan kullanıcının profilini sıklıkla ziyaret ediyorsa, hikâye sıralamasında en üstte çıkıyor. Bu aslında profiline hiç girmediğiniz bir kişinin, hikâye sıralamasında en üstte gözükmesini açıklıyor olabilir. Başka bir neden olarak; iki kullanıcı Instagram üzeriden sıklıkla etkileşim halindeyse bu, kişiyi hikâye sıralamasında üste çıkartıyor. Algoritma, hesap içerisindeki dolaşırken düzenli olarak etkileşim kurduğunuz kişilerle aranızda bir bağ olduğunu düşünüyor ve bu şekilde iki kişi arasındaki bağı, hikâye sıralamasına taşıyor.

Etiketler : Instagram gizli hayranları ele veriyor Instagram gizli bir hayran
Maria meğer hemşireymiş

Maria meğer hemşireymiş
Aile arasında nişan

Aile arasında nişan
Estetik erkekleri unutturdu

Estetik erkekleri unutturdu
1 yıl bıyıklı gezecek

1 yıl bıyıklı gezecek
Kasabada yenilik

Kasabada yenilik
Vay be 50 yaş!

Vay be 50 yaş!
700 bin liralık anlaşma

700 bin liralık anlaşma
beş yıl sonra aşk yeniden

beş yıl sonra aşk yeniden
'Başarabilirsin' buluşması

'Başarabilirsin' buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX