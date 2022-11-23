Instagram çocuklar için daha güvenli olacak

Meta, Facebook ve Instagram kullanan çocukları kötü niyetli yetişkinlerden korumak için bazı yenilikler getirdiğini duyurdu. Sosyal medyada çocukların arkadaş listeleri, etiketlendiği gönderiler, takip ettikleri kullanıcılar gibi unsurları kimlerin görebileceği konusunda kısıtlamalar gelecek. Platform, çocukların platformdaki aktivitelerinin yalnızca arkadaşları tarafından görülmesini sağlayarak daha güvenli bir ortam yaratmaya çalışacak.

