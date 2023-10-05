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Instagram Avrupa'ya reklamsız 14 dolar
05 Ekim 2023 Perşembe 07:37:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 07:37:00

Instagram Avrupa'ya reklamsız 14 dolar

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Meta, Avrupa'daki Instagram ve Facebook kullanıcılarına reklamsız abonelik ücreti seçeneği sunmaya hazırlanıyor.

Meta, Avrupa'daki Instagram ve Facebook kullanıcılarına reklamsız abonelik ücreti seçeneği sunmaya hazırlanıyor.

The Wall Street Journal'a göre Meta, hedefli reklamları tercih etmedikleri sürece Avrupa'daki Instagram kullanıcılarından ayda 14 dolar abonelik ücreti talep edebilir.

Buna ek olarak, Facebook ve Instagram'a masaüstü bilgisayardan reklamsız erişim için aylık toplam 17 dolar tutarında bir ücret uygulanabilir.

Şirketin planları Brüksel ve İrlanda'daki düzenleyicilerle görüştüğü bildirildi.

Etiketler : Instagram Avrupa Meta Avrupa Instagram
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