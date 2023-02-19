İnsansız kara aracı Kapgan, ilk kez yurt dışında vitrine çıkıyor

IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı, 20-24 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayisi ve üst düzey resmi delegasyonlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

HAVELSAN'ın bir süredir üzerinde çalıştığı insansız hava ve kara araçlarından oluşan "dijital birlik" konsepti de fuarda sergilenecek. Bu kapsamda orta sınıf-2 insansız kara aracı olarak konumlandırılan Kapgan, orta sınıf-1 insansız kara aracı Barkan ve bulut altı insansız hava aracı Baha'nın yetenekleri ziyaretçilere anlatılacak.

IDEX Fuarı'yla Kapgan, ilk kez yurt dışında tanıtılacak. Kapgan, fuarda Canik ve Unirobotics ile işbirliği halinde entegrasyon çalışmaları yapılan 30x113 milimetre topla sergilenecek. Kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği olan bu silah sistemi, 2000 metre etkin menzile caydırıcılık sağlayacak. Farklı tip ve kalibrelerdeki silah sistemleri de Kapgan'a entegre edilebilecek.

Kapgan, yüksek manevra kabiliyeti sağlayan tekerlekli yapısı ile her türlü hava ve arazi koşullarında, değişik görüş şartlarında üstün harekat kabiliyetine sahip olacak. Taktik sahada kullanılacak diğer faydalı yükler dışında, gerekli görüldüğü durumlarda, platform üzerinde yük taşınacak arayüzler bulunabilecek.

Kapgan, HAVELSAN Otonomi Paketi sayesinde otonom devriye, GPS bağımsız görev, dinamik güzergah planlama, link kaybında eve dönüş ve sürülebilir yol analizi yapabilme kabiliyetiyle elektronik harbe karşı yüksek seviye dayanım sağlayacak.

DİJİTAL MUHAREBE ALANININ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK



Kapgan, 5 kilometre taktik veri linki, GSM ve uydu haberleşme altyapısı, 4 metre yükseltilebilir çevre gözetleme mastı ve yüksek teknoloji sensör sistemleri sayesinde çevreyi algılayarak gündüz/gece görüş ve faaliyet imkanı sunacak.

Araca entegre kablolu veya kablosuz dron sayesinde menzil yetersiz durumlarda da röle olarak kullanılabilecek, dron entegre modem üzerinden kesintisiz haberleşme sağlanabilecek, görüş dışında kalan bölgelerde kolaylıkla dron üzerinden gözetlenebilecek. Bu sayede aracın keşif, gözetleme ve operasyon kabiliyeti de artırılmış olacak.

Karma/sürü dijital birlik görev icrasına uygun olarak geliştirilen Kapgan, asimetrik tehditlere karşı etkin çözüm, otomatik hedef takibi, yüksek hareket kabiliyeti sayesinde meskun mahal operasyonları, keşif, gözetleme, devriye ve taktik intikallerinde ihtiyaç duyulan desteği, temel görevleri ve en önemlisi dijital muharebe alanlarının gereksinimlerini karşılayacak.

600 KİLOGRAM FAYDALI YÜK KAPASİTESİ



Robotik kol entegrasyonuyla ergonomik ve modüler yer komuta kontrol istasyonları da Kapgan'ın kolluk kuvvetlerinin yüksek vuruş yeteneğini artırmasını sağlayacak.

Kapgan, yerli ve özgün yazılımları, modüler mimarisi sayesinde farklı ihtiyaçlara yönelik farklı boyutlarda ve farklı tiplerde çeşitli görevleri yerine getirebilecek operasyonel konfigürasyon imkanına da sahip olacak.

Ağır sınıf insansız kara aracı, 1400 kilogram ağırlığa, 600 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip bulunuyor. Kapgan, saatte 25 kilometre hıza ulaşıyor, 6 saat operasyon gerçekleştirebiliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV YAPTILAR



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ekiplerine destek olmak üzere kullanılan Baha ve Barkan da fuarda sergilenecek.

İnsansız hava aracı Baha, özellikle köylerde ve dağlık bölgelerde keşif-gözetleme görevleri yaparak, aldığı görüntüleri bölgedeki koordinasyon merkeziyle paylaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İHA'larla görüntü almanın zorlaştığı anlarda bulut altı uçuş yapma özelliğiyle görüntü ihtiyacını karşılayan Baha, ulaşımın mümkün olmadığı yerleşim yerlerine ilişkin ilk bilgilerin alınmasını sağladı.

Dikey iniş-kalkış kabiliyeti olduğu için bir piste ihtiyaç duymayan Baha, farklı saha ve arazi koşullarında başarıyla görev yapabiliyor. Yer destek merkezine 50 kilometre uzaklığa kadar uçuş gerçekleştirebilen Baha, sızdırmaz gövde yapısıyla çiseli havalarda da kullanılabiliyor, gelişmiş elektro-optik donanımlarla uzak mesafelerden yüksek kaliteli görüntü alıp aktarıyor.

HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı Barkan da yük taşıma sepetiyle deprem bölgesine sevk edilmişti. Barkan, yakın zamanda Kapgan ile başarılı atış testleri yapılan 12,7 milimetre silah sistemiyle fuarda yer alacak.

KULLANICILARLA BİRLİKTE GELİŞTİRİLİYORLAR



HAVELSAN Robotik ve Otonom Sistemler Proje Müdürü Veysel Ataoğlu, insansız hava ve kara araçlarını yurt içinde ve dışındaki fuarlarda sergileyip kullanıcılara tanıtırken, başta deprem bölgesi olmak üzere yurt içinde farklı bölgelerde kullanıcılarla faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Ataoğlu, bu faaliyetlerde keşif, gözetleme, nesne tespiti, link kaybında eve dönüş, lider takibi, otonom devriye, araç takip, GPS bağımsız görev icra etme gibi HAVELSAN otonom kabiliyetlerinin sahada kullanımına yönelik uygulamalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.