VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Kızılayı seyyar kan bağış noktaları için kentlerdeki yöneticilerden anlayış bekliyor
İnsansız kara aracı Barkan'ın ihracına hız verildi
TÜBİTAK, SAHA Expo'da yüksek teknolojileriyle boy gösterecek
AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı getirdi
İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz görevinden ayrıldı
Azerbaycan Rusya'ya nota verdi
Kayseri'de 8 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşaatında çalışmalar sürüyor
Almanya'da iklim aktivistleri Monet'in tablosuna patates püresi fırlattı
Kocaeli'de sanayi tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yuan, dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi
Amik Ovası'nı suya doyuracak projede çalışmalar sürüyor
Borsa 4.000 puanın üzerini gördü
İngiltere'de Hint kökenli Rishi Sunak etnik azınlıktan gelen ilk başbakan oldu
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabının temelleri yarın atılacak
Aliyev'den, 'Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın üçlü istişare formatı' açıklaması
Japonya, Haiti'deki Büyükelçiliğini, güvenlik sebebiyle geçici olarak kapattı
Rusya: Ukrayna'nın kirli bomba kullanması ile ilgili provokasyonu engelleyeceğiz
Bakan Akar: Ukrayna'da bir an önce akan kanın durdurulması önemli
Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefonlara sıkı takip
Avrupa'da doğal gaz fiyatı ılımlı hava koşullarıyla yüzde 13,5 geriledi
Bakanlar Nebati ve Kirişci maden patlamasında yaralanan işçilerin ailelerini hastanede ziyaret etti
İngiltere'nin yeni Başbakanı belli oldu
İsrail Savunma Bakanı, Ukraynalı mevkidaşına "Kiev'e silah vermeyeceklerini" söyledi
24 Ekim 2022 Pazartesi 17:39:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 17:39:00

İnsansız kara aracı Barkan'ın ihracına hız verildi

Kaynak: AA

ABONE OL

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar, geliştirdikleri insansız kara aracı Barkan'ın ihracatı için görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Uşak Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar, AA muhabirine, HAVELSAN'ın yürüttüğü projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

HAVELSAN'ın komuta kontrol sistemleriyle gemilerin ve diğer platformların savaş yönetim sistemleri konusunda dünyada sayılı şirketler arasında olduğunu belirten Mantar, özellikle gemilerin komuta kontrol sistemleri konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Mantar, milli gemilerin komuta kontrol ve savaş yönetim sistemlerinin HAVELSAN tarafından yapıldığını, bu alanda yurt dışına da açıldıklarını dile getirerek, "Yurt dışında da Azerbaycan, Ukrayna ve Pakistan ile sözleşmeler imzaladık. Malezya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Endonezya'da 4-5 tane anlaşma yaptık, birkaç anlaşma daha geliyor. Katar'la anlaşmaları yaptık, oraya da vermeye çalışıyoruz. Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyoruz. Bunların hepsi deniz platformlarında savaş yönetim sistemi ve komuta kontrol sistemleri konusunda." dedi.

"3-4 YILA KALMAZ MİLLİ DENİZALTI OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Denizaltıların modernizasyonu konusunda da ASELSAN, BİLGEM, STM ile birlikte önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Mantar, kullanımda olan denizaltıların savaş yönetim ve komuta kontrol sistemlerini değiştirdiklerini, sensörlerini ve elektronik aksamlarını yenilediklerini ifade etti.

Mantar, Türkiye'nin artık kendi denizaltısını inşa edebilecek yetkinliğe ulaştığına dikkati çekerek bu konuda hızla mesafe katedileceğini söyledi.

HAVELSAN'ın, Barkan ile insansız kara aracında da yetkinliğini ispat ettiğini belirten Mantar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'ne birkaç tane Barkan verdik. Yurt dışında Malezya, Endonezya, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Pakistan, Ukrayna ve Azerbaycan'da Barkan'ın satışı konusunda girişimlerimiz devam ediyor. Barkan, 5-6 ay önce sahaya çıktı, şimdi Türkiye'de kullanılmaya başlandı, yurt dışına da satışı için görüşmelerimiz devam ediyor."

"TÜRKİYE'NİN KRİTİK BİLGİSİ TÜRKİYE'DE KALIYOR"

Mantar, HAVELSAN'ın parmak izi tanıma sistemlerinde de önemli bir gelişim kaydettiğine değinerek, nitelikli parmak izi tanıma ürününün İçişleri Bakanlığı tarafından yaygın olarak kullanıldığını bildirdi.

Nitelikli parmak izi tanıma ürünü geliştirmek için harcanan paranın 2-3 katının geçmişte ithal ürünlere lisans bedeli olarak ödendiğine dikkati çeken Mantar, "En önemlisi de Türkiye'nin kritik bilgisi Türkiye'de kalıyor. İçişleri Bakanlığının elinde kalıyor." dedi.

"TÜRKİYE'NİN PAZARI BİZE YETMİYOR"

Mantar, Türkiye'de AR-GE altyapısının ciddi bir şekilde geliştiğini, devlet eliyle yapılan projelerin yanında özel şirketlerin de artık emekleme, yürüme aşamasını tamamladığını, koşma aşamasına geldiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bizim bundan sonra AR-GE, know-how sıkıntımız yok, ciddi bir mesafe katettik. Biraz daha ilerletmemiz gereken durum, bunların artık ticarileşmesi, rekabet etmesi ve yurt dışına pazarlanması. Şu anda bu kadar şirket, bu kadar AR-GE, bu kadar mühendislik çalışması Türkiye'ye fazla geliyor. Türkiye'nin pazarı bize yetmiyor. Onun için başta vakıf şirketleri HAVELSAN, ASELSAN, TUSAŞ olmak üzere diğer tüm şirketler ihracat yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İhracat konusunda önümüzdeki engeller kaldırıldığı zaman Türkiye'deki sanayi, Türkiye'deki teknoloji daha ciddi bir mesafe kaydeder diye düşünüyorum."

Etiketler : insansız kara aracı barkan havelsan
Tarihi defile

Tarihi defile
Ailece karavanla Türkiye tatili

Ailece karavanla Türkiye tatili
Aşkın saati hızlandı

Aşkın saati hızlandı
Aylık gelirim 30 bin TL

Aylık gelirim 30 bin TL
Üçüncü kez sahnede

Üçüncü kez sahnede
Romantik sürpriz

Romantik sürpriz
Hafsanur ile yemek yapıyoruz

Hafsanur ile yemek yapıyoruz
Arda'nın ‘Pusula'sı

Arda'nın ‘Pusula'sı
Hasat zamanı

Hasat zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX