VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası rezervi... "Brüt rezervimiz 125,5 milyar dolar seviyesine ulaştı"
Gezi Parkı davası... "Hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin hesabı sorulmayacak mı?"
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Milli savaş uçağı KAAN'ın fırlatma koltuğu ilk testi geçti
Bakan Fidan: Karabağ'da silahlı unsurlar tasfiye edilmiştir
Libya'yı vuran sel halkı birleştirirken siyaset sahnesindeki bölünmeyi artırdı
29 Eylül 2023 Cuma 12:08:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 12:08:00

İnsansız kara aracı ASLAN tehditleri METE ile durduracak

Kaynak: AA

ABONE OL

ASELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı ASLAN, Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi METE ile etkili ve hassas vuruş yeteneği kazandı.

ASELSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de, özgün mühendisliğin gücüyle geliştirilen yerli sistemleri sergiledi.

Festivalde, ASELSAN'ın insansız kara aracı ASLAN, Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi METE ile entegre edilmiş şekilde yer aldı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, insansız sistemlere 10 yıldan fazladır yatırım yaptıklarını, kara ve deniz alanlarında sistemleri bulunduğunu söyledi.

TEKNOFEST İzmir'de ASLAN ve ERTUĞRUL araçlarını sergilediklerini ifade eden Akyol, ERTUĞRUL Bomba İmha Robotu'nun envanterde görev yaptığını, bu yıl ihracatının da gerçekleştirildiğini belirtti. Akyol, ASLAN aracının da bu sene envantere girdiğini bildirdi.

İnsansız kara aracı çalışmalarında otonomiye özen gösterdiklerini ve bu alana özellikle yatırım yaptıklarını vurgulayan Akyol, şöyle konuştu:

"Sistemlerimizde yapay zeka bilgisayarı, otonom sürüş bilgisayarı ve silah yönetim bilgisayarı olmak üzere 3 katmanlı bir mimari var. Bu mimarinin üzerine değişik faydalı yüklerle farklı sınıflarda insansız kara araçları geliştiriyoruz. Özellikle son dönemde hassas mühimmatlarla hedefleri vurabilmek öne çıktı. Bu kapsamda Roketsan'ın lazer güdümlü METE mühimmatını yeni envantere giren ASLAN aracımıza entegre ettik. Otonom sürüş yapabilen ASLAN aracımız hedefi hassas şekilde vurabilecek kabiliyete erişmiş oldu. Meskun mahalde olsun, konvansiyonel savaşta olsun hassas hedefleme, işaretleme ve otonom yeteneklere sahip bu araçla tehdidi imha edebilmek ordumuzda fark yaratacak. Bu faydalı yükleri çeşitlendirerek değişik sistemlerle, kendi geliştirdiğimiz sensörlerle insansız kara araçlarımızı donatıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Havayla denizi, denizle karayı entegre ettiğimiz çalışmalar da var. Önümüzdeki günlerde aynı anda hava araçlarının deniz araçlarıyla konuştuğu, ikisinin de otonom olduğu birtakım yeni gelişmeleri milletimizle paylaşacağız."

ASLAN'ın üst segmentinde TUNGA ve ERTUNGA araçlarını geliştirdiklerini anlatan Akyol, bu araçların da kalifikasyon testleri aşamasında olduğunu bildirdi.

Boyut büyüdükçe araçları daha etkili silahlara donatabildiklerine işaret eden Akyol, güdümlü mühimmatlar, değişik faydalı yüklerin kullanımının bu araçlarla gündeme geleceğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu alanda önemli teşkilatlanmalar yaptığına değinen Akyol, ASELSAN'ın da buna yönelik olarak teknolojisini, yapılanmasını gün gün ilerlettiğini kaydetti.

Etiketler : aselsan insansız kara aracı aslan lazer güdümlü mini füze sistemi mete teknofest
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Senfonik konser

Senfonik konser
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX