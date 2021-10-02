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02 Ekim 2021 Cumartesi 15:15:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 15:26:00

İnsansız hava aracı BAHA sınırda ilk saha testini yaptı

Kaynak: AA

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HAVELSAN'ın "dijital birlik" konseptinde yer alan dikey iniş-kalkış yapabilen bulut altı insansız hava aracı BAHA, güvenlik güçleri eşliğinde sınır bölgesinde ilk saha testini gerçekleştirdi.

HAVELSAN'ın "dijital birlik" konseptinde yer alan dikey iniş-kalkış yapabilen bulut altı insansız hava aracı BAHA, güvenlik güçleri eşliğinde sınırda ilk saha testini başarıyla tamamladı.

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, insansız sistemler alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

BAHA'nın ilk saha testlerini güvenlik güçleri eşliğinde yakın zamanda tamamladıklarını bildiren Solmaz, "Güvenlik güçlerimizle birlikte yaptığımız saha testleri sonucunda kullanıcıdan aldığımız girdilerle geliştirme faaliyetlerine devam ediyoruz. 2022'nin başında bu girdilerle tekrar sahada denemeler yapıp başarılı sonuçlarını görmeyi arzuluyoruz." dedi.

BAHA'nın 30 kilogram ağırlığa sahip olduğunu, 5 kilogram faydalı yük taşıyabildiğini anlatan Solmaz, "Özellikle bulut altı diye tabir ettiğimiz aracımız, bulutlu havalarda dahi görev yapabilecek ve sınır bölgelerinde otonom görev icra edebilecek. Sürü algoritmalarıyla beraber de süre kabiliyeti kazanan bir otonom hava aracı olarak görevini yerine getirebilecek." diye konuştu.

Özellikle dikey iniş-kalkış kabiliyeti olduğu için sınır bölgelerinde farklı saha koşullarında testleri gerçekleştirdiklerini anlatan Solmaz, BAHA'nın testlerde yerli ve milli donanımlarla 7 bin 500 feet yükseklikte, yer destek merkezine 10 kilometre uzaklıkta uçuş gerçekleştirdiğini, keşif-gözetleme amaçlı görüntü alıp aktardığını, karıştırmaya karşı koyduğunu, otonom iniş-kalkış yaptığını belirtti.

"Dijital birlik" konseptindeki son duruma ilişkin de bilgiler veren Muhittin Solmaz, orta sınıf birinci seviye insansız kara aracını başarıyla tamamladıklarını ve yapılan testlerden de başarıyla geçtiklerini düşündüklerini söyledi.

İnsansız kara ve hava araçlarını bir sistem olarak görüp, sürü algoritmalarıyla beraber kendilerine verilen görevi birlikte yapabilmelerini amaçladıklarını vurgulayan Solmaz, şunları kaydetti:

Geldiğimiz noktada kara araçlarımızla BAHA platformumuzu entegre ettik. Tek bir operatör ile birden fazla kara aracımızı ve bulut altı insansız hava aracımızı ortak göreve çıkarabiliyoruz. Amacımız 20-30'lu sayıda araçla denemelerini yapabilmek. 2022'nin ortasında bu denemelerimizi sahada göstermeyi amaçlıyoruz. Sürü algoritması tarafındaki çalışmalarımız devam ediyor. Platformlarımız belli bir başarıya ulaştı. Kullanıcı girdilerine yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Önemli olan sürü algoritmasının sahanın ya da kullanıcının isteğini karşılayacak şekilde tamamlanması. Bu kapsamda da çalışmalarımızın sonuçlarını 2022 ortasında göreceğimizi umut ediyoruz.
Etiketler : insansız hava aracı baha havelsan muhittin solmaz teknoloji haberleri
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