İnsansız deniz araçları ailesi genişliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, Başkanlıkça başlatılan, ASELSAN ve alt yüklenici KOBİ'leri tarafından yürütülen Albatros-S insansız deniz araçları (İDA) Sürü Projesi ile ilgili video paylaştı.

Yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz!



Projenin 3.aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik. #Albatros-S İDA Sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. pic.twitter.com/VwXmfVTnPa — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 13, 2022

Paylaşımında, yüksek otonomi özellikli sürü İDA geliştirmeye ve İDA ailesini genişletmeye devam ettiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Projenin 3'üncü aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik. Albatros-S İDA Sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. Arama-kurtarma, geniş alan tarama-tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapabilecek şekilde temel yetenekler geliştirildi. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak. Devamı gelecek."