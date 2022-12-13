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13 Aralık 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 15:00:00

İnsansız deniz araçları ailesi genişliyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, insansız deniz araçları ailesini genişletmeye devam ettiklerini belirterek, "Projenin 3'üncü aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik.Hedefimiz İDA'larda da öncü olmak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, Başkanlıkça başlatılan, ASELSAN ve alt yüklenici KOBİ'leri tarafından yürütülen Albatros-S insansız deniz araçları (İDA) Sürü Projesi ile ilgili video paylaştı.

Paylaşımında, yüksek otonomi özellikli sürü İDA geliştirmeye ve İDA ailesini genişletmeye devam ettiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Projenin 3'üncü aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik. Albatros-S İDA Sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. Arama-kurtarma, geniş alan tarama-tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapabilecek şekilde temel yetenekler geliştirildi. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak. Devamı gelecek."

Etiketler : insansız deniz araçları savunma sanayii ismail demir ida aselsan
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