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01 Mart 2024 Cuma 17:28:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 17:28:00

İnsansız deniz aracı yarışması ile tanışmaya hazır mısın?

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TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışmasına katılım için son başvuru tarihi 15 Mart 2024.

Gençleri insansız araç teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışmalar düzenleyen TEKNOFEST bu yıl yepyeni bir yarışma daha sunuyor. İnsansız Deniz Aracı teknolojisi için çalışacak olan gençler verilecek görev senaryolarını başarı ile gerçekleştirecek araçlar geliştirecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen yarışma gençleri geleceğin teknolojilerinde öne geçiriyor.

Uzaktan kumandalı ve/veya otonom görev icra edebilen deniz araçlarının tasarımını, analiz ve üretilmesi ve geliştirilmesi konusunun ülke çapında daha geniş bir tabana yayılarak özgün araçların geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencileri takımlar halinde katılabiliyor. Yarışmaya katılan takımların en az 3 en fazla 15 kişiden oluşması isteniyor.

Gençlerin kıyasıya rekabet edeceği yarışmada birincilik ödülü 150 bin TL, ikincilik ödülü 120 bin TL, üçüncülük ödülü ise 100 bin TL olacak. Her yıl farklı alanlarda yüzlerce projeyle festivale damgasını vuran, Türkiye'nin geleceği olan gençler, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları sizi bekliyor. Sen de TEKNOFEST'te yerini al!

Etiketler : teknofest savunma bakanlığı insansız deniz aracı
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