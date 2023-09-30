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30 Eylül 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 14:15:00

İnsansız atış platformu seri üretime gün sayıyor

Kaynak: AA

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Katmerciler ve ASELSAN tarafından geliştirilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) seri üretime hazırlanıyor.

Türk savunma sanayisinin askeri kara aracı üreticilerinden Katmerciler, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de, geliştirdiği ve ürettiği araçlardan örnekler sergiledi.

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, festivalin ilk gününden beri kentte büyük heyecan olduğunu, bunun İzmirli firmalara da yansıdığını söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin tezahürü olan TEKNOFEST'te "altın sponsorlar" arasında yer aldıklarını dile getiren Katmerci, festivale UKAP ve mayına karşı korumalı zırhlı araç HIZIR 4X4 ile katılım sağladıklarını ifade etti.

Gençlerin ve çocukların heyecanının çok büyük olduğunu belirten Katmerci, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu heyecanı gördükçe buradaki diğer firmalarla gerçekten iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Bundan yıllar önce baktığımızda 'Türkler geliyor' diyorlardı Afrika'da, Avrupa'da ama artık 'Türkler geldi' diyorlar. Bunu da insanımızda gördüğümüzdeki heyecan bizi çok mutlu ediyor.

Her gördüğüm insana söylediğim şu; Savunma, teknoloji fuarları, çoluğunuzla çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla mutlaka hayatınızda en az birkaç kere katılmanız gereken fuarlar. Çünkü burada Türk insanının, Türk iş insanının, Türk mühendisinin yaptıklarını görünce çok gururlanıyorsunuz ve buradan dönüşte çok farklı duygularla ayrılıyorsunuz. Bu da sizin işlerinize yansıyor."

UKAP'IN FARKLI VERSİYONLARI DA GELECEK

Katmerciler'in 2010'dan beri zırhlı savunma araçları yaptığını, son 3 yılda da UKAP üzerinde çalıştıklarını anlatan Katmerci, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Orta sınıf 2. seviyede tasarladığımız bu araç ilkti. Bu diğer firmalara da örnek oldu. Bundan da çok memnuniyet duyuyoruz. Bizden sonra da farklı versiyonları ve sınıflandırmaları oldu. Yola çıktığımızdan beri yaptığımız 4. prototipimiz. Kara Kuvvetleri'nin isterlerine göre ürünü sürekli güncelliyoruz. Artık son safhasına geldik. Kalifikasyonları bitmek üzere. ASELSAN ile birlikte tasarlıyoruz. Yola çıktığımızda aracımızın Avrupa'da çok fazla örneği yoktu. Eminim ki Avrupa'daki firmalar da bu sınıfta araç tasarlarken aracımızı emsal alıyorlar. Öyle bir araç tasarladık. Bundan da çok mutluluk duyuyoruz. Kara Kuvvetleri de en iyisine layık. Elimizden geldiğince buna katkı sağlıyoruz. Kısa süre içinde kalifikasyonu bitip seri üretime geçecek. Kendi kontratımız da var Kara Kuvvetlerimizde. Daha sonra da ihtiyaçlar çerçevesinde farklı adetlerde bunların üretimini planlıyoruz."

UKAP'ın üzerinde hem dizel hem elektrikli motor bulunduğunu, hibrit versiyonunu tasarladıklarını ifade eden Katmerci, aracın şarj süresini kısalttıklarını ve menzilini artırdıklarını belirtti. Katmerci, yıl sonunda aracın farklı lansmanlarını yapacaklarını bildirdi.

HIZIR, AFRİKA'DA YENİ GÖREVLERE TALİP

Furkan Katmerci, HIZIR 4X4 aracına yönelik sorular üzerine, aracın 8 ve 13 kişilik HIZIR-I ve HIZIR-II ismiyle 2 versiyonu bulunduğunu söyledi.

Aracın Afrika'nın çeşitli ülkelerinin orduları tarafından muharebe sahasında aktif olarak kullanıldığını dile getiren Katmerci, Türkiye'de de ASELSAN ile geliştirdikleri aracın sınır güvenliği versiyonunun Edirne-Trakya sınırında aktif olarak görev yaptığını ifade etti.

Katmerci, "Afrika'nın hemen hemen bütün ülkeleriyle temastayız. Birçok ülkeye satışlarımızı gerçekleştirdik ve kısa vadede farklı satışlarla HIZIR'ın versiyonlarını yenileyerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Etiketler : katmerciler aselsan uzaktan kumandalı atış platformu ukap teknofest
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