İnsansı robotlar gündelik hayata girmeye hazırlanıyor

Dünyada teknolojinin gelişmesiyle bilim kurgu filmlerinin popüler konusu robotlar, artık insanların gündelik hayatının bir parçası olmaya hazırlanırken başlangıçta insanların "basit ve sıkıcı" işlerini yapmaları bekleniyor.

Geliştirilen insansı robotlar, genel özellikleriyle nesneleri tanıma, hareketleri tahmin, basit komutları yerine getirme gibi kabiliyetlerinin yanı sıra dinamik hareket edebilmeye odaklanıyor.

Boston Dynamics firmasının Atlas robotu dinamik hareketleriyle öne çıkarken bu alanda Tesla da ilk prototipi yakında tanıtacağını duyurdu.

Tesla, yıl sonuna doğru "Optimus"u tanıtacak

ABD'li Tesla ve SpaceX firmalarının Üst Yöneticisi Elon Musk, nisanda yapay zekaya sahip bir insansı robot üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Musk'ın paylaştığı bilgilerde "Optimus" adını alması beklenen robotun ilk olarak insanların yapmak istemediği "basit ve sıkıcı işleri" yapması bekleniyor.

Eylülde çalışan bir prototipinin tanıtılması beklenen Optimus'un zaman içinde geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapılarak kabiliyetlerinin ileri seviyelere ulaşması, hem ticari hem de bireysel kullanıma sunulması planlanıyor.

Boyu 1,73 metre, ağırlığı 58 kilogram olarak açıklanan robot, Tesla'nın elektrikli otomobilleri için kullanıldığı "gelişmiş sürücü yardım sistemi" adındaki yapay zeka altyapısını kullanacak. Prototip çalışmalarının ardandan robotun üretimine gelecek yıl başlanması öngörülüyor.

Robot EVE, güvenlik firmasında kullanılacak

Norveç merkezli Halodi Robotics firmasının geliştirdiği, sahip olduğu yapay zeka programlarıyla otonom hareket edebilen ve ayrıca uzaktan sanal gerçeklik gözlükleriyle kontrol edilen "EVE" adlı insansı robotun güvenlik firmalarına destek vermesi amaçlanıyor.

Belirli nesneleri taşıyabilen, devriye gezebilen ve bazı rutin görevleri yapabilen EVE'nin, insanlara tehlike arz eden durumlarda yardımcı olması hedefleniyor.

Halodi firması, EVE'nin ABD'li güvenlik ve yangınla mücadele konusunda hizmet veren ADT firmasına satışı için martta anlaşma sağladı. İki firma arasındaki anlaşmaya göre Halodi, ADT'ye 140 civarında EVE tedarik edecek.

En dinamik robot "Atlas"

ABD'li robotik şirketi Boston Dynamics'in "dünyanın en dinamik insansı robotu" olarak duyurduğu Atlas, parkur koşusu yapabilme, takla atabilme gibi çeşitli dinamik hareketleri hızlıca yapabilme kabiliyetine sahip.

Vücut hareketliliğinin sınırlarını zorlamak için bir araştırma platformu olarak tasarlanan Atlas, sürekli geliştirilirken vücudunu, kollarını, bacaklarını ve gövdesini çevik şekilde kullanıyor, yapacağı bazı hareketlere kendi yazılımıyla karar verebiliyor.

Boyu 1,5 metre, ağırlığı 89 kilogram olarak açıklanan Atlas, söz konusu dinamik hareketleri gerçekleştirebilmek için güç-ağırlık oranını sağlamak amacıyla 3 boyutlu baskı teknolojisiyle üretilen parçalardan oluşuyor.

Firma henüz Atlas için satış sözleşmesi yapıldığını duyurmasa da daha önce geliştirdiği "SPOT" adlı robot köpeği yaklaşık 75 bin dolardan piyasaya sundu.

Robotlar ve yapay zeka

Firmalar, yapay zekaya sahip insansı robotların ilk başta basit ve insanların sıkıcı bulduğu işleri devralacağını açıklasa da ilerleyen yıllarda yapay zekanın gelişiminin nereye varacağı henüz kestirilemiyor.

Yapay zeka genel olarak dar, geniş ve süper yapay zeka şeklinde üç kısma ayrılıyor. Dar yapay zeka hedef odaklı, tek bir görev için tasarlanan yapay zeka programları olarak tanımlanıyor. Yüz tanıma, ses ve konuşma tanıma, araç sürme, internette arama yapma gibi belirli bir alana odaklanan görevlere yönelik programlar dar kapsamlı yapay zekanın tanımına giriyor.

Genel yapay zeka ise derin veya güçlü yapay zeka olarak da adlandırılıyor. Bu seviyedeki yapay zeka insan zeka ve davranışlarını taklit edebilecek, herhangi bir problemi anlayabilecek, çözebilecek ve çözümü uygulayabilecek kadar derin öğrenme kabiliyetine sahip olarak tanımlanıyor. Genel yapay zekanın insanın, ihtiyaçlarını, duygularını, inançlarını anlayabileceği varsayılıyor. Yapay zeka araştırmacıları ve bilim insanları, dünyadaki mevcut yapay zeka çalışmalarının henüz bu aşamaya gelmediği görüşünde.

Süper yapay zeka ise insan davranışlarını ve zekasını taklit etmenin ötesinde insanın zeka ve yeteneklerini aşan yapay zeka olarak tanımlanıyor.