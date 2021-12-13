İnsan gibi düşünen yapay zekaya bir

Bilim kurgu filmlerindeki robot modellemeleri, beklentileri sürekli yükseltiyor. Fujitsu ve MIT'teki Beyin, Zihin ve Makineler Merkezi (Center for Brains, Minds and Machines – CBMM) araştırmacıları, insansı düşünebilen yapan zeka üzerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

NeurIPS 2021'de paylaşılan makaledeki verilere göre araştırmacılar, her insan beyninin görsel bilgiyi işleme biçimine benzeyen şekil veya renk gibi farklı bir özelliği tanımaktan sorumlu olan modüller geliştirdi. Testlere göre, bu yapay zeka, görsel tanıma konusunda şimdiye kadar en başarılı olan model oldu.