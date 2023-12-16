İngiltere'de çocuklara sosyal medya yasağı

İngiltere, 16 yaşından küçük çocuklara sosyal medyayı yasaklamak için harekete geçti. Hükümet Ocak 2024 itibarıyla ilgili bakanlıklara talimat geçecek. Bu talimatla sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki potansiyel riskleri araştırılacak. Araştırma sürecinin sonucunda da konuyla ilgili tüm taraflar bir araya gelip, istişarelerde bulunacak. Yapılacak görüşmelerin ardından da 16 yaşından küçük çocuklara sosyal medya kullanımının yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin nihai karar verilecek.