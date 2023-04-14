Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İMECE uydusunun fırlatılmasının ertelenmesine ilişkin, bugün Türkiye'nin uzay alanındaki en önemli projelerinden biri için bir araya geldiklerini belirterek, "Heyecanlıydık, şu anda biraz içimiz buruk. Gösterdiğiniz gayret için teşekkür ediyorum. Üzüldüğünüzü biliyorum, geç olsun da güç olmasın, birkaç gün içerisinde bu gururu, bu mutluluğu beraber yaşayacağız." dedi.

İMECE'nin fırlatılışı yine ertelendi

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin, iki ertelemenin ardından ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması programı kuvvetli rüzgar nedeniyle 27 saniye kala bir kez daha ertelendi. Programı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, uydunun üretim aşamasında yer alan mühendisler ve aileleri Ankara'daki TÜBİTAK Uzay yerleşkesinde kurulan merkezden takip ediyordu.

Erteleme kararını değerlendiren Varank, "Üçüncü fırlatma planı da 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle ertelendi. İnşallah bir sonraki fırlatmada havanın müsait olduğu koşullarda uydumuzu göndermiş olacağız. Tüm Türkiye'ye buradan selamlarımız gönderiyoruz, bizi izlemeye devam etsinler." diye konuştu.

Varank, bugün Türkiye'nin uzay alanındaki en önemli projelerinden biri için bir araya gelindiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Heyecanlıydık, şu anda biraz içimiz buruk, bu tekrar erteleme ile birlikte biraz şevkimiz kırıldı ama 'geç olsun, güç olmasın' diyoruz. Sizlerin bu iş için ne kadar emek verdiğini biliyoruz. Gayretlerinizi biliyoruz, ailelerinizden nasıl feragat ettiğinizi biliyoruz, öncelikle Allah sizden razı olsun. Bunu ne için yaptığınızı biliyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımızı en yukarılara taşımak, bu ülkeyi hak ettiği seviyeye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için hepimizin sorumluluğu var. Bizler kendi çapımızda sizler de böyle önemli projelerle ay yıldızlı al bayrağa en güzel şekilde hizmet ediyorsunuz. Bu bir başlangıç, inşallah burada edindiğimiz kabiliyetler, kazandırdığımız uzay tarihçesiyle çok farklı bir oyuncu haline geleceğiz. Rabb'im inşallah bizlere başkasının roketiyle değil, kendi roketimizle kendi teknolojilerimizle uzaya çıkmayı da nasip edecek. Biz buna yürekten inanıyoruz, yeter ki bir olalım, beraber olalım, hep birlikte bu vatanımıza hizmet etmeye devam edelim. Tekrar gösterdiğiniz gayret için teşekkür ediyorum. Üzüldüğünüzü biliyorum, geç olsun da güç olmasın, birkaç gün içerisinde bu gururu bu mutluluğu beraber yaşayacağız."

"ASKERİ VE SİVİL AMAÇLI YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜ İHTİYACI BU UYDUYLA KARŞILANACAK"



Bakan Varank, fırlatma geri sayımı öncesinde İMECE uydusuna ilişkin verdiği bilgilerde, uydunun çalışmalarına 6 yıl önce başlandığını ifade etti.

İMECE'nin tüm aşamalarıyla Türk mühendisleri tarafından tasarlandığını, geliştirildiğini ve üretildiğini dile getiren Varank, proje kapsamında uydunun, yüksek (metre altı) çözünürlüklü elektro-optik kamera, yeni nesil uçuş bilgisayarı ve yazılımları, yörünge düzeltme ve çarpışmadan kaçınma manevraları için elektrikli itki motoru, yönlendirilebilir anten, hassas yönelim bilgisi sağlayan yıldız izler, güneş algılayıcı gibi yüksek teknolojiye sahip alt sistemlerini de yerli kabiliyetlerle geliştirdiklerini söyledi.

Varank, İMECE uydusunun Türkiye'nin metre altı çözünürlüklü ilk yerli ve milli uydusu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu uyduyla yeryüzündeki objeleri 680 kilometre yukarıdan en küçük ayrıntısına kadar görebileceğiz. Ülkemizin askeri ve sivil amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını bu uyduyla karşılayabileceğiz. Bu uydu milli savunma başta olmak üzere afet yönetimi, tarım ve ormancılık, çevre ve şehircilik gibi pek çok alanda ülkemize önemli kabiliyetler kazandıracak. Geliştirilen kritik uzay teknolojileri bu alandaki yurt dışı bağımlılığımızı en aza indirecek. Yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra İMECE uydusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek. İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roketle uzaya fırlatılacak."