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İlk yerli ve milli gözlem radarının saha kabulü başarıyla yapıldı
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18 Şubat 2024 Pazar 11:48:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 11:48:00

İlk yerli ve milli gözlem radarının saha kabulü başarıyla yapıldı

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendislerince geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli sivil gözetim radarının saha kabulünün başarıyla yapıldığını ve Gaziantep Havalimanı'nda hizmete hazır olduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, stratejik konumu ile hava araçlarını tespit ederek hizmet verecek olan Milli Gözetim Radarı'nın (MGR), Türk hava sahasındaki yoğun hava trafiğini emniyetli ve güvenli şekilde idame ettiren hava trafik kontrolörlerinin halihazırda kullandığı hava trafik yönetimi yazılımlarına bu trafiği başarıyla aktaracağını ifade etti.

Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK'ın işbirliğiyle, Türk mühendislerince, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen MGR'nin sahada geçici kabulünün yapıldığını ve Gaziantep Havalimanı'nda hizmete hazır olduğunu kaydetti.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları DHMİ'ye ait olan MGR'nin, Birincil Gözetim Radarı (PSR) ve İkincil Gözetim Radarı (SSR Mode-S) sistemlerinden oluştuğunu belirten Uraloğlu, Gaziantep'teki radar yerleşkesinin altyapı kabullerinin 2020 yılı içerisinde tamamlandığını, yerleşke bünyesindeki PSR Sistemi'ne ait kesin kabul çalışmalarının da 2022 yılında gerçekleştirildiğini ifade etti.

BİRİNCİL VE İKİNCİL RADAR SİSTEMLERİ BİRLİKTE ÇALIŞACAK

SSR Mode-S'nin saha kabul aşamasına ise 2023'te geçildiğine işaret eden Uraloğlu, "Bu çalışmalar kapsamında sistemin performans değerlendirilmesi yapıldı ve istenen tüm kriter ve gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin bir dizi test gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla hem birincil hem ikincil radar sistemi beraber çalışacak aşamaya getirilmiş oldu." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, radar menzili PSR Sistemi'nde 112 kilometre (60NM) ve SSR Mode-S Sistemi'nde 370 kilometre (200NM) olan MGR'nin, kontrolü dahilindeki hava sahasını 7 gün 24 saat izleyeceğini bildirdi.

Sistemin bir yandan Gaziantep Havalimanı'nın yaklaşma trafiğine hizmet vereceğine diğer yandan da 370 kilometre içinde yer alan saha kontrol (en-route) trafiğini yöneteceğine dikkati çeken Uraloğlu, "MGR'nin hizmete girmesiyle Türkiye, hava trafik kontrol hizmetlerinde önemli bir aşama kaydetmiş oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, bir program dahilinde farklı bölgelere de kurulması hedeflenen sistemle 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasının tamamının milli ve yerli imkanlarla izlenebileceğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütünün (EUROCONTROL) tavsiyelerine uygun olarak tasarlanan MGR, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun (ICAO) standartlarının tümünü karşılıyor. MGR'nin yerli bir sistem olması, Türkiye'nin havacılık alanındaki yerli ve milli üretim hamlesine önemli bir katkı sağlamış oldu. Hava trafiğinin emniyetli ve güvenli şekilde yönetilmesine katkı sağlayacak, hava trafik kontrol hizmetlerinin verimliliğini artıracak, dışa bağımlılığı azaltacak, Türkiye'nin havacılık alanındaki teknolojik gelişimine katkı sağlayacak."

Etiketler : abdulkadir uraloğlu gaziantep havalimanı radar
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