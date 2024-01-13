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13 Ocak 2024 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 11:30:00

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'dan misyon mesajı: Önemli olan uzayın derinliklerine kadar hayal kurabilmektir

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Gezeravcı, "İnsanlar için önemli olan ülkesinin geleceğe adım atabilecek kadar kararlı olduğunu hatırlamak ve gökyüzünün sınırlarına kadar değil, uzayın derinliklerine kadar hayal kurabilmektir." dedi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, "İsmim önemli değil. İnsanlar için önemli olan ülkesinin geleceğe adım atabilecek kadar kararlı olduğunu hatırlamak ve gökyüzünün sınırlarına kadar değil, uzayın derinliklerine kadar hayal kurabilmektir." dedi.

İlk Türk astronot Gezeravcı, sosyal medya hesabından kendini tanıttığı ve uzay yolculuğuna nasıl başladığına dair açıklamalar yaptığı bir video paylaştı.

Henüz 5-6 yaşlarında köyde büyükannesinin yanındayken ilk kez bir uçak gördüğünü anlatan Gezeravcı, büyükannesine hemen "o uçağın sürücüsü olmak istediğini" söylediğini aktardı.

Gezeravcı, kanatlarla gökyüzünde her türlü manevrayı yapabilme duygusunun kendisini her zaman çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Şu ana kadar yapabildiğim en fazla 51 bin fitti. Çıplak gözlerimle mavi dünyaya baktığımda nasıl hissedeceğimi gerçekten merak ediyorum. Kanatsız bir uzayda uçabilmek harika bir duygu olacak." diye konuştu.

Ülke olarak bu alanın tamamen dışında kaldıkları için uzayın hiçbir zaman hayallerinin bir parçası olmadığının altını çizen Gezeravcı, dolayısıyla belgeseller ya da filmlerde uzayla ilgili bir konu gördüğünde hemen kendisine bu hayalin başka milletlere ait olduğu yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti.

"ÖNEMLİ OLAN UZAYIN DERİNLİKLERİNE KADAR HAYAL KURABİLMEK"

Gezeravcı, bir gece yarısı operasyonel uçuştan dönerken haberlere baktığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 100. yıl tarihinde uzaya ilk Türk insanını gönderme yönündeki "paha biçilemez kararı ilan ettiğini" gördüğünü belirtti.

Türkiye gibi bir ülke için bunun önemli olduğunu vurgulayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Bu, çocuklarımızın hayallerini her zaman engelleyen bir perdenin aralanmasıdır. O andan itibaren bu konuyu ciddi olarak düşünmeye başladım. Bu, gerçekleşmesini istediğimiz gerçekten uzun ve zorlu bir süreçti. Programa seçildik. Harika bir duyguydu. İsmim önemli değil. İnsanlar için önemli olan ülkesinin geleceğe adım atabilecek kadar kararlı olduğunu hatırlamak ve gökyüzünün sınırlarına kadar değil, uzayın derinliklerine kadar hayal kurabilmektir."

GÖREV ARKADAŞLARINDAN GEZERAVCI'YA ÖVGÜ

Öte yandan videoda Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'ın görüşlerine de yer verildi.

Michael Lopez-Alegria, Gezeravcı için "Alper kibar ve aynı zamanda profesyonel birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Walter Villadei de "Alper çok mütevazi ama çok hassas, çok çok eşsiz bir insan." ifadesini kullandı.

Marcus Wandt ise "Çok farklı kültürlerden gelmemize rağmen geçmişlerimiz benzer. Böylece ortak dilimizi bulmak kolay oldu." şeklinde konuştu.

Etiketler : uzay yolcusu astronot alper gezeravcı
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