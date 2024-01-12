VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İBB'de rüşvet operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
İsrail'e açılan 'soykırım davasının ikinci gün duruşması başladı
İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu müjdesi...
Okullarda karne öncesi "kış şenliği" etkinlikleri
THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası
12 Ocak 2024 Cuma 11:57:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 11:57:00

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu, sadece bir başlangıç." dedi.

ABD'nin Florida eyaletinde ekip arkadaşlarıyla karantinada bulunan Türk astronot Gezeravcı, birçok gazetecinin katıldığı, İngilizce gerçekleştirilen çevrim içi basın toplantısına katıldı.

Uzay yolculuğu öncesinde duyguları sorulan Gezeravcı hem askeri hem de sivil pilotluk yaptığını belirterek "Başından beri uzayla ilgili hayallerini çıplak gözle görebildiğim gökyüzü ile sınırlı tutmak zorunda kalan biri olarak söylüyorum; gelecek nesillerimiz için bu durum artık geçerli değil. Onların yolu açık olacak." diye konuştu.

Alper Gezeravcı, yapacağı uzay yolculuğunun Türk insanının hayallerini gökyüzünden, uzayın derinliklerine taşıyacağını söyledi.

Türkiye'nin uzun yıllardır yerli uydu teknolojileri ile uzay çalışmalarının içinde olduğunun altını çizen Gezeravcı, "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu sadece bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

Uzaya insan göndermenin Türk uzay araştırmalarını yeni bir aşamaya ulaştıracağını vurgulayan Gezeravcı, Türk halkına hitaben Türkçe verdiği mesajda şunları kaydetti:

"Bu yayını izleme şansı olan tüm vatandaşlarımıza şunu iletmek isterim; devletimizin vermiş olduğu güçlü kararla gelecek nesillerimizin hayallerini yıllardır perdeleyen, bu perdenin açılmasına ve hayallerini uzayın derinlilerine kadar ulaştırabilecek bu yola vesile olan herkese minnettarım. Devletimizin güçlü kararı ve kadirşinas milletimizin sağladığı imkanlarla bu görevi burada gerçekleştiriyoruz. En kısa zamanda, bana verilen bu emaneti tamamlayıp geri geliyor olacağım."

KİŞİSEL PERFORMANS VERİLERİNİN ÖLÇÜMÜ İÇİN SİYAH YÜZÜK TAKIYORLAR

Gezeravcı ve İsveçli ekip arkadaşı Marcus Wandt'ın parmaklarına taktığı siyah yüzüğe ilişkin Gezeravcı, "Son teknoloji ürünü bu yüzükleri, günlük performansımızla ilgili bazı verileri toplamak için kullanıyoruz." dedi.

Uzay şirketi Axiom'un, kendilerine İspanyol antrenör Emiliano Ventura'yı tahsis ederek özellikle bedensel kondisyonlarını yakından izlediğini aktaran Gezeravcı, "İleri düzey atletik idmanlar yaptırıyor. Bu yüzükleri, kişisel performans verilerimizin ölçülmesi ve karşılaştırılması için burada olduğu gibi Uluslararası Uzay Merkezi'nde de takacağız." diye konuştu.

Etiketler : uzay yolcusu alper gezeravcı astronot siyah yüzük
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Survivor ekibine polis baskını

Survivor ekibine polis baskını
Çağatay sessizliği

Çağatay sessizliği
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX