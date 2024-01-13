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13 Ocak 2024 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 14:15:00

İlk Türk astronotu taşıyacak kapsül Florida'ya ulaştı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı 17 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak için yola çıkacak Dragon kapsülü, Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı.

SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dragon, önümüzdeki hafta Falcon 9'un Ax-3'ü uzay istasyonuna fırlatması öncesinde Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı." bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin uzay yolcusu astronot Tuva Cihangir Atasever de yaptığı paylaşımda, "Alper abiyi ve beraberindeki Ax-3 mürettebatını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak Dragon kapsülü Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaştı. Fırlatmaya son 4 gün." ifadesini kullandı.

Etiketler : alper gezeravcı dragon kapsülü asronot uluslararası uzay istasyonu
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