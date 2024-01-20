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İlk Türk astronot uzayda: Kapsülün 12.19'da kenetlenmesi bekleniyor
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20 Ocak 2024 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 09:00:00

İlk Türk astronot uzayda: Kapsülün 12.19'da kenetlenmesi bekleniyor

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru ilerliyor. Kapsülün TSİ 12.19'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor. Alper Gezeravcı, uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak.

Türkiye'nin uzun süredir beklediği tarihi an gerçekleşti.

İlk Türk astronot Alper Gezeavcı ve 3 takım arkadaşının uzay yolculuğu, 19 Ocak'ta saatler 00.49'u gösterdiğinde başladı.

DRAGON KAPSÜLÜ, UZAY İSTASYONUNDA 7 ASTRONOT TARAFINDAN KARŞILANACAK

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülü, Falcon 9 roketi NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nen başarıyla fırlatıldı.

Kapsül, 4 mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştırmak üzere ilerliyor.

Dragon kapsülünün TSİ 12.19'da uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor. Ekip, uzay istasyonundaki 7 astronot tarafından karşılanacak.

Astronotlar uzayda 14 gün geçirecek.

GEZERAVCI VE TAKIM ARKADAŞLARI ÇOK SAYIDA BİLİMSEL DENEY YAPACAK

Alper Gezeravcı, süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak.

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.

ASTORONOTLAR ZAMAN ZAMAN DÜNYA'YA BAĞLANIP UZAYDA YAŞADIKLARINI ANLATACAK

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak.

Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak.

Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.

Etiketler : uzay astronot alper gezeravcı
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