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21 Ocak 2024 Pazar 14:16:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 14:16:00

İlk Türk astronot Gezeravcı'yla sık sık iletişim kurulacak: İlk bağlantı Başkan Erdoğan'la

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye, astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor. İlk Türk uzay yolcusu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği zaman boyunca Türkiye ile sık sık iletişim kuracak. Gezeravcı'nın ilk görüşmesini Başkan Erdoğan'la gerçekleştirmesi bekleniyor.

Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek.

İlk görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılacak.

İlk Türk astronotun programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulunuyor.

Gezeravcı, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara'daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.

ÖĞRENCİLERLE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK

Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek.

Samsun, Kocaeli,Hatay,Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.

Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek.

Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.

Etiketler : astronot alper gezeravcı uluslararası uzay istasyonu recep tayyip erdoğan iletişim uzay yolcusu
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