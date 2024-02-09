İlk Türk astronot Gezeravcı Dünya'ya döndü! Astronotlar Dragon kapsülünden çıktı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi, gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı.

Axiom Space, aralarında Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayınladı.

Alper Gezeravcı ve Ax-3 mürettebatı, Dragon kapsülünden çıkmadan önce kameralara el salladı.

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun Dünya'ya dönüş yolculuğu 47 saat sürdü.

Kapsül gemide platforma sabitlendikten sonra Dragon uzay aracının kapısı açıldı ve astronotlar teker teker kapsülden çıkarıldı.

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, gemide ilk sağlık taramasından geçecek.

Ardından helikopterle havalimanına, oradan da uçakla Houston'a gidecekler.

Uçakta daha kapsamlı bir sağlık taramasından geçilecek.

Ekip, uzay yolculuğu sonrası Dünya'ya uyum sürecinin sağlanması için Houston'da birkaç gün dinlenecek.

"TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN İLHAM KAYNAĞI"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk Astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun Türk çocukları için ilham kaynağı olacağını söyledi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gezeravcı'yı taşıyan Dragon Kapsülü'nün Dünya'ya dönmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı.

Uluslararası Uzay İstasyonuna gidişte 36 saat, dönüşte 47 saat olmak üzere toplam 83 saat Dragon kapsülünde Ax-3 mürettebatıyla birlikte idi.

Bu misyon, Türk çocukları için ilham kaynağı olarak tarihe kaydedildi.

BAKAN KACIR'DAN "ÇOK ŞÜKÜR" PAYLAŞIMI

Bakan Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönmesi üzerine bir paylaşımda bulundu.

"İlk Türk Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan kapsül yeniden dünyada! Çok şükür..."