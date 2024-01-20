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20 Ocak 2024 Cumartesi 13:53:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 13:53:00

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi istasyona giriş yaptı

Kaynak: AA

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi.

Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan UUİ'ye kenetlenme anı, Axiom Space'in internet sitesinden canlı yayınlandı.

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi, ABD yerel saatiyle sabah 05.42 (TSİ 13.42) civarında UUİ'ye ulaştı.

UUİ'de bulunan, misyonları 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronot ve kozmonotları , Ax-3 ekibini, istasyonda karşıladı.

GEZERAVCI, 2 HAFTA BOYUNCA UZAYDA BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPACAK

Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı UUİ'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak.

Bu deneyler, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda çeşitlilik gösteriyor.

Ax-3 misyonunun diğer üyeleri Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei de burada daha önceden belirlenen çok sayıda ve farklı alanlarda bilimsel çalışmalara imza atacak.

Görevlerinin tamamlanmasıyla ekibin, aynı uzay aracıyla dünyaya dönmesi planlanıyor.

AX-3 EKİBİNİ TAŞIYAN UZAY ARACI BAŞARIYLA FIRLATILMIŞTI

SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen başarılı fırlatma işlemiyle Ax-3 mürettebatının 36 saat sürmesi öngörülen uzay yolculuğu başlamıştı.

İLK MESAJ

Fırlatma işlemi ardından Ax-3 ile kurulan ilk canlı bağlantıda konuşan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir." şeklinde olmuştu.

Etiketler : uluslararası uzay istasyonu uzay astronot alper gezeravcı kenetlenme
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