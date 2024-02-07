İlk Türk astronot Alper Gezeravcı yurda dönüyor! SpaceX duyurdu
Kaynak: AA
SpaceX, Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin bugün Dünya'ya dönmesinin planlandığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.
Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.
- İlk Türk astronot Alper Gezeravcı yurda dönüyor! SpaceX duyurdu
- Honda, ABD'de 750 bini aşkın aracını geri çağırdı
- "Gezeravcı'nın dönüşü için beklemeye devam edeceğiz"
- Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi
- Uzayda en uzun süre kalma rekoru kırıldı
- Türkiye, afet ve acil durumları "uydu takımı" ile uzaydan izlemeye hazırlanıyor