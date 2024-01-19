İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolunda! Tarihi an yurdun dört bir yanında izlendi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolunda! Tarihi an yurdun dört bir yanında izlendi

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek Gezeravcı'nın yolculuğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Taksim Meydanı'ndaki "dome çadır" adı verilen dev kubbeli planetaryumdan ve Bilim Üsküdar'da vatandaşlar tarafından takip edildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da uzay yolculuğunu Taksim Meydan'ındaki planetaryumdan takip etti.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yürütülen Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı kapsamında, TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşen yolculukla vatandaşlar ilk Türk astronotun uzay yolculuğuna şahitlik etmiş oldu.

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda olacak. Bu yolculukta, kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCUSU GEZERAVCI'NIN YER ALDIĞI AX-3 MİSYONUNUN YOLCULUĞU KAYSERİ BİLİM MERKEZİ'NDE İZLENDİ

Kayseri Bilim Merkezi'nde, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu izlendi.

TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden olan Kayseri Bilim Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler aileleriyle gün içinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bu gece başlayan uzay yolculuğu öncesinde çeşitli atölyelere katıldı.

Kayseri Bilim Merkezi Tesis Sorumlusu Şenay Kırkar, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun Kayseri'deki bilim merkezinden birçok katılımcıyla izlendiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk uzay misyonu olan bu etkinliğin tarihi bir olay olduğuna değinen Kırkar, bilim merkezindeki programlarla Alper Gezeravcı'ya da destek verildiğini belirtti.

Dün ertelenen programa bugün devam ettiklerini vurgulayan Kırkar, etkinliklerin yanı sıra Antalya Gözlemevi'nden gelen bir astronomla da uzay söyleşilerinin yapıldığını aktardı.

Kırkar, söyleşilerde uzay farkındalığı, Alper Gezeravcı'nın uzaya nasıl gideceği, astronotun 13 bilimsel deneye imza atması hakkında da bilgiler verildiğini sözlerine ekledi.

Program kapsamında daha sonra Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu merkeze kurulan sinevizyonla canlı yayından izlendi.

Gezeravcı'nın yolculuğunu takip eden çocuk ve aileler bu anı cep telefonları ile de kayıt altına aldı.

YÖRÜK AİLE, HEMŞEHRİLERİ ASTRONOT GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCULUĞUNU ÇADIRDA TAKİP ETTİ

Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük aile, hemşehrileri olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu yaşadıkları çadırda televizyondan izledi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının fırlatılması, astronot Gezeravcı'nın memleketi Mersin'de de heyecanla beklendi.

Gülnar ilçesinin yüksek rakımındaki mahallelerinden Delikkaya'da küçükbaş hayvancılık yapan 35 yaşındaki Tufan ve Hatice Bacak çifti, tarihi yolculuğu 3 çocuklarıyla yaşadıkları çadırda takip etti.

Aile, televizyonda canlı yayınlanan fırlatma anını ilgiyle izledi.

Tufan Bacak, AA muhabirine, Anadolu'nun bin yıllık konargöçerlik kültürünü devam ettirdiklerini söyledi.

Sobanın üstünde çaylarını demleyip tarihi anı beklediklerini dile getiren Bacak, "Bir Yörük kardeşimizin uzaya gitmesi bizi çok mutlu etti. Bunu kara çadırımızda takip ediyoruz. Yolu, bahtı açık olsun." dedi.

GEZERAVCI'NIN YER ALDIĞI AX-3 MİSYONUNUN YOLCULUĞU AKSARAY BİLİM MERKEZİ'NDE İZLENDİ

Aksaray Bilim Merkezi'nde, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu izlendi.

Aksaray Bilim Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler aileleriyle gün içinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bu gece başlayan uzay yolculuğu öncesinde çeşitli atölyelere katıldı.

Program kapsamında daha sonra Gezeravcı'nın uzay yolculuğu merkeze kurulan sinevizyonla canlı yayından izlendi.

Gezeravcı'nın yolculuğunu takip eden çocuk ve aileler bu anı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCULUĞU GAZİANTEP'TEN TAKİP EDİLDİ

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu Gaziantep'ten izlendi.

İlk Türk astronot ünvanını alan Gezeravcı'nın yolculuğu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kampüsünde bulunan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde kurulan platformda vatandaşlar tarafından takip edildi.

Fırlatmanın ilk anında vatandaşlar, uzun süre alkışlar eşliğinde Türk bayrağı salladı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yürütülen Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı kapsamında, TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşen yolculukla vatandaşlar, ilk Türk astronotun uzay yolculuğuna şahitlik etmiş oldu.