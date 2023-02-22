İlk nesil iPhone'a rekor fiyat: 63 bin dolara satıldı

Apple'ın ilk nesil akıllı telefonu iPhone, çevrim içi yapılan açık artırmada 63 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 190 bin Türk lirası) satıldı. LCG Müzayede sitesi tarafından satışa sunulan ilk nesil iPhone, gerçek fiyatının 100 kat üzerinde alıcı buldu. Yaklaşık bir ay önce 2 bin 500 dolarlık (yaklaşık 47 bin 170 Türk lirası) bir teklifle başlayan açık artırmaya, kutusu açılmayan iPhone'u satın almak için toplam 27 kişi katıldı. 10 alıcının son ana kadar çekiştiği açık artırmada, yeni nesil iPhone'u 63 bin dolara ABD'den bir kişinin satın aldığı öğrenildi.

