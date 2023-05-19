İlk kez bir yerde tamamen yasaklandı: TikTok'u kullanmanın cezası 200 bin TL!

ABD'nin Montana eyaletinde TikTok kullanmak tamamen yasaklandı. Bu karar, geçmişte farklı ülkelerde gördüklerimizin aksine sadece kamu personelini değil, tüm bireyleri kapsayacak. Eyaletteki kamu personeli için başka uygulamalar da yasaklandı. 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek kanun, diğer eyalet ve ülkeler için de emsal niteliğinde olacak. Yasağı ihlal edenlere günlük 10 bin dolar ceza kesilecek.