İletilen mesajlara açıklama eklenebilecek

WhatsApp'ta gelen bir mesajı iletmeye çalıştığınızda, iletilen mesaj için açıklama yapamıyordunuz. WhatsApp'ın yeni özelliği bu durumu değiştirdi. Artık iletilen mesajlara açıklama eklenebilecek. Ayrıca bu özelliği görseller için de belgeler için de kullanılabilecek. Öte yandan WhatsApp, anket özelliğini yeniledi. Bundan böyle anket sorularına tek bir yanıt verme zorunlu tutulabilecek. Oluşturulan ankette bu seçenek aktif edilirse, katılımcıların birden çok yanıta oy kullanması mümkün olmayacak. Ayrıca sohbetlerdeki arama bölümü, artık anketler için de filtre içeriyor.