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03 Eylül 2023 Pazar 14:53:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 14:53:00

İHA'ları baz istasyonuna çeviren UYGAR, ticarileşme aşamasına geldi

Kaynak: AA

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İnsansız hava araçlarını (İHA) baz istasyonu ile stratejik bir haberleşme aracına dönüştüren UYGAR Haberleşme Podu, ticarileşme aşamasına geldi.

ULAK Haberleşme, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Etimesgut Havaalanı'nda devam eden TEKNOFEST Ankara'da son dönemde geliştirdiği bir dizi haberleşme çözümünü sergiledi.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan, TEKNOFEST'in Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli kaldıraçlarından biri olduğunu söyledi.

İlk kez Ankara'da yapılması dolayısıyla çok yoğun bir ilgiyle karşılaşıldığını vurgulayan Orhan, "Ülkemizin milli ürünlerinin gerçekleşmesi, tasarlanması, hayata geçirilmesi, uygulanması, bunları insanlarımıza gösterebilme, genç kuşağa 'Siz de yapabilirsiniz.' diyebilmenin haklı gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

İnsansız hava araçlarını baz istasyonu ile stratejik bir haberleşme aracına dönüştüren UYGAR Haberleşme Podu'na ilişkin sorular üzerine Orhan, 4,5G İHA tabanlı projenin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesi olarak ULAK'a tevdi edildiğini belirtti.

Askeri amaçlı 4,5G haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi için yola çıkıldığını ifade eden Orhan, podun Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin ANKA aracında denendiğini dile getirdi.

ASKERİ VE SİVİL ALANDA FAYDA SAĞLAYACAK

Milli imkanlarla geliştirilen UYGAR Haberleşme Podu'nun radyo, kor şebekesi, anteni gibi birçok bileşeninin Türk mühendislerinin imzasını taşıdığını vurgulayan Orhan, poda yerleştirme, yer testleri sonrasında farklı irtifalarda başarılı testler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Podun geliştirilmesi ve çoğaltılmasına yönelik yoğun bir çaba sarf edildiğini anlatan Orhan, şöyle konuştu:

"Yüksek irtifalarda 2 kilometrekarelik bir alanda kapasite sağlıyor. İnternet erişimi, veri gönderme, ses iletişimi gibi 4,5 LTE teknolojisinin sağladığı bütün imkanları size sunabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize yakın coğrafyamızda yaşanan askeri faaliyetlere yönelik önemli bir yetenek kazandırmış oluyoruz. Bunun yanında sivil alanda deprem, sel gibi afetler söz konusu oluyor. Bu alanda da önemli bir açığı bu imkanla kapatacağız.

Burada en büyük gururumuz şu, bunu tamamen kendi mühendislerimiz, öz kaynağımızla gerçekleştirdik. Anteninin farklı tasarımlarının sunulması, baz istasyonunun modifiye edilerek havacılıktaki uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gurur verici. 2 yıllık bir proje, finale geldik. Bundan sonra geliştirilmesi için çaba sarf edeceğiz."

CEP TELEFONUYLA HER ŞEY KAPALI AĞ İÇİNDE GÜVENLE YAPILABİLECEK

Podun ticarileşme sürecinin giriş aşamasında olduğuna dikkati çeken Orhan, "Görev yapabilir duruma geldik. Çoğaltma ve yaygınlaştırmanın arifesindeyiz. Yurt dışında da farklı görüşmelerimiz oldu. İhracat açısından önemli bir ürün yeteneği olacak. TUSAŞ ile ortak hareket edip bunu bir milli ürün olarak ihracat kelemlerimize ekleyeceğiz." dedi.

ANKA'nın havada kaldığı sürede yüksekliğe bağlı olmak kaydıyla pod kullanılarak 2-5 kilometrekarelik alan içinde 1200 kişiyi kayıtlayacak şekilde haberleşme imkanı sunulabildiğini anlatan Orhan, cep telefonuyla yapılabilen her şeyin kapalı ağ içinde ve güvenli şekilde gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

Etiketler : insansız hava aracı baz istasyonu uygar ulak haberleşme teknofest
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