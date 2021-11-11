VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye dahil 33 ülke mutabakata imza attı! 2040'a kadar süre verildi
HDP savunması Yargıtay'da!
Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye şartı
Fransa çaldıklarını 129 yıl sonra iade etti
Eren Kış-2 operasyonu başladı
Yunan gazetesine haddini bildirdi
TUŞAŞ Genel Müdürü Kotil noktayı koydu: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
Teröristin umudu CHP
NATO'dan tarihi Hürkuş kararı
Haluk Bayraktar'dan müjdeli haber
Ajda sürekli ses egzersizi yapar
Dünya var oldukça izindeyiz
uçakta milyonluk pişti
Beyin damarında tıkanma dil merkezini etkiliyor
Sadece su içerek kilo verilmez
Koronavirüsü bilinçaltınıza bulaştırmayın
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Kasım
Çocuğunuzu "Turp" gibi yapmak isterken hasta etmeyin
Aylardır yapılan çalışmalar sonuç verdi!
Doğal gazda yeni gelişme: 2022'de devreye alacağız
Başkan Erdoğan, Mansur Yavaş'a başsağlığı diledi
Pandeminin seyrini değiştirecek keşif: DH1047
Günlük Kovid-19 verileri açıklandı
Moody's'ten Türkiye'ye övgü
11 Kasım 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 09:35:00

Hürkuş NATO'da sırada Gökbey var! Üye ülkelerin ordularında kullanılabilecek

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

NATO, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü (SHGM) sivil havacılık otoritesi olarak tanıdı. Gelişmeyi, "tarihi bir adım" olarak niteleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hürkuş'un NATO üyesi ülkeleri ordularında askeri amaçla kullanılabileceğini vurguladı.

NATO, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü (SHGM) "sivil havacılık otoritesi" olarak tanıdı. Hürkuş'un NATO üyesi ülkeleri ordularında askeri amaçla kullanılabileceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sırada Gökbey'in olduğunu ifade etti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Bakan Karaismailoğlu, SHGM ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın koordineli çalışması sonucunda bu başarıya ulaşıldığını vurguladı. Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Alınan karar gereği SHGM, Amerika Federal Havacılık İdaresi, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, Kanada Sivil Havacılık Otoritesi ve Brezilya Ulusal Sivil Havacılık Dairesi otoriteleri ile birlikte sivil havacılık otoritesi olarak doğrudan tanındı"

TARİHİ BİR ADIM

"Tarihi bir adım" diyen Karaismailoglu, "SHGM'nin onaylı sivil havacılık otoritesi olarak tanınması ile SHGM tarafından tip sertifikası verilmiş havacılık araçları, ekipman ve parçalarının uçuşa elverişliliklerinin NATO bünyesinde kabul görmesi sağlanacak. Türkiye'deki sivil operatörlerin ve NATO'ya hizmet sağlayıcıların uçuşa elverişlilik faaliyetlerinin NATO adına SHGM tarafından denetim ve yetkilendirilmesi söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

GÖKBEY DE SIRADA

Karaismailoğlu, SHGM'nin NATO tarafından tanınmasının Türk sivil havacılığı için önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti ve "SHGM tarafından onaylı Hürkuş NATO üyesi ülkelerin ordularında askeri amaçla kullanılabilecek. Önümüzdeki dönemde Gökbey'in de onay alması bekleniyor. Ayrıca ileride SHGM'den onay alacak tüm hava araçları ve İHA'lar da bu kapsamda değerlendirilecek" dedi.

İSTİHDAM OLUŞACAK

Karaismailoğlu, sertifikalandırılan hava aracı parçası ve cihazların da yine NATO tarafından tanınacağının altını çizerek, şöyle devam etti: "THY, Sunexpress gibi Türk hava yolu İşletmelerinin hava araçlarına her yıl SHGM tarafından verilen uçuşa elverişlilik sertifikaları da tanınacak. SHGM tarafından denetlenen ve yetki verilen bakım kuruluşlarının yaptığı bakımlar da NATO tarafından kabul edilecek. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'nin hava araçları NATO hizmetlerinde kullanılabilecek. Bu durumun ilave istihdam oluşturacağı değerlendiriliyor."

Etiketler : Ulaştırma Bakanlığı SHGM Karaismailoğlu Hürkuş
Kadınlara destek olmak istiyor

Kadınlara destek olmak istiyor
Komedinin doğaçlama ikilisi

Komedinin doğaçlama ikilisi
Kalbini komşusuna kaptırdı

Kalbini komşusuna kaptırdı
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Serenay'ı yansıtan koleksiyon

Serenay'ı yansıtan koleksiyon
Düşman arıyor

Düşman arıyor
Boynuz kulağı geçer

Boynuz kulağı geçer
Ablasının böbreğiyle hayata tutundu

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu
‘Arka Sıradakiler'in Özge'si şaşırttı

‘Arka Sıradakiler'in Özge'si şaşırttı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER