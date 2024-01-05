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05 Ocak 2024 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 14:23:00

HÜRKUŞ-2 ilk uçuşuna hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Türk savunma sanayisi, önemli iyileştirme ve geliştirmeler içeren HÜRKUŞ-2 uçağını ilk uçuşuna hazırlıyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii, temel, tekamül uçuş eğitimi ve savaş pilotu harbe hazırlık uçuş eğitimleri arasındaki tüm kademelerde kullanılmak ve zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini yerine getirmek üzere yeni nesil gelişmiş eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRKUŞ'u geliştirdi.

Başlangıçta eğitim uçağı varyantı üzerinde yoğunlaşan çalışmalara, ilerleyen aşamada hafif taarruz ve silahlı keşif varyantı faaliyetleri eklendi.

HÜRKUŞ-C olarak isimlendirilen silahlı varyanta çeşitli mühimmat ve ekipmanlar entegre edildi, başarılı uçuş/atış testleri yapıldı. Yurt dışında ilgi gören HÜRKUŞ-C, Afrika ülkelerine ihracat başarıları yakaladı.

Şirket ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığının Muharebe Ateş Destek Timi ve ileri hava kontrolörü eğitim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı varyantını geliştirdi. Konya 3'üncü Ana Jet Üs konuşlu 135'inci Muharebe Arama Kurtarma Filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan uçağın, düşük kullanım maliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii, HÜRKUŞ Programı'nda geliştirdiği kabiliyetlerle bir süredir HÜRKUŞ-2 Projesi yürütüyor.

Önemli iyileştirme faaliyetlerini içeren proje kapsamında HÜRJET-2'nin üretimi devam ediyor. Uçağın ilk uçuşunu haziran ayında yapması bekleniyor.

İHRACAT İÇİN AFRİKA'YA UÇTU

Türk Hava Kuvvetlerinin HÜRKUŞ-C'ye yurt dışından gelen taleplerin karşılanması sürecinde bir anlamda fedakarlık yapmasıyla 15 uçak acil ihtiyacı bulunan Afrika ülkelerine ihraç edildi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii, çok daha gelişmiş 15+40 toplam 55 adet HÜRKUŞ-2'yi Türk Hava Kuvvetleri 122'nci Temel Jet Uçuş Eğitim Filosu envanterine kazandıracak.

Mevcut ve uzun vadeli yurt içi ve dışı ihtiyaçlar dikkate alındığında silahlı HÜRKUŞ'un oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşması öngörülüyor.

Etiketler : savunma sanayisi hürkuş uçuş
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