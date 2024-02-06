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Honda, ABD'de 750 bini aşkın aracını geri çağırdı
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06 Şubat 2024 Salı 20:20:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 20:20:00

Honda, ABD'de 750 bini aşkın aracını geri çağırdı

Kaynak: AA

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Japonya merkezli otomobil üreticisi Honda, hava yastıklarıyla ilgili bir sorun nedeniyle ABD'de 750 bin 114 aracını geri çağırdı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasına göre, söz konusu karar 2020 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı Honda Accord, Pilot ve Civic modelleri ile 2020 ve 2021 yılları arasında üretilen bazı Honda CR-V ve Passport araçlarını kapsıyor.

Açıklamaya göre, 750 bin 114 araç, hava yastığıyla ilgili bir sorun nedeniyle çağırıldı.

ABD'li otomobil üreticisi General Motors'un (GM) da bagaj kapağıyla ilgili bir sorun nedeniyle 323 bin 232 aracını geri çağırdığı duyuruldu.

NHTSA'nın açıklamasına göre, geri çağırma kararı Chevrolet Silverado 2500, 3500, GMC Sierra 2500 ve 3500 modellerini kapsıyor.

Etiketler : Honda geri çağırma hava yastığı ABD
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