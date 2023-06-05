Hikayelere arama çubuğu geldi

Instagram kullanıcılarının özellikle de takipçi sayısı fazla olanların platformdan çok uzun süredir istediği bir özellik platforma getirildi. Story'de bir hikâye paylaştıktan sonra bir arama çubuğu çıkacak. Kimlerin hikayeyi izleyip izlemediğini görmek için kişiler arasında kaydırma yapılmasına gerek kalmayacak. Sadece bu arama çubuğuna kullanıcı adını yazarak o kişinin hikayeye girip girmediğini görebileceksiniz.

