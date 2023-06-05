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05 Haziran 2023 Pazartesi 07:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 07:00:00

Hikayelere arama çubuğu geldi

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Instagram kullanıcılarının uzun süredir istediği bir özellik platforma getirildi.

Instagram kullanıcılarının özellikle de takipçi sayısı fazla olanların platformdan çok uzun süredir istediği bir özellik platforma getirildi. Story'de bir hikâye paylaştıktan sonra bir arama çubuğu çıkacak. Kimlerin hikayeyi izleyip izlemediğini görmek için kişiler arasında kaydırma yapılmasına gerek kalmayacak. Sadece bu arama çubuğuna kullanıcı adını yazarak o kişinin hikayeye girip girmediğini görebileceksiniz.

Etiketler : instagram özellik arama çubuğu story hikaye
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