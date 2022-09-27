Hikayelere ‘60 saniye' makyajı

Instagram'da artık uzunluğu 60 saniyeyi geçmeyen bir hikaye paylaştığınızda, sosyal medya platformu bunu parçalara ayırmayıp tek parça halinde yayınlayacak. Bu yenilik her ne kadar uzun hikayelerinin parçalara bölünmesinden hoşlanmayan Instagram kullanıcıları tarafından beğeni ile karşılansa da, 15 saniyelik hikayelerin basitliğinden memnun olan kullanıcıların tepkisini çekecek gibi görünüyor. Dahası hikayeler ve reels videolar arasındaki ayrım da ortadan kalkacak.

