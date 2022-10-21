Hidrojen yakıtlı feribot "Hydro BINGO" Tokyo Körfezi'nde test sürüşü yaptı

Tokyo Metropol Valiliği (TMG), Japon hükümetinin "2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu" hedefi doğrultusunda hidrojen kullanımını artırıyor.

Bu doğrultuda TMG, "Hydro BINGO" için Tokyo Körfezi'nde test sürüşü organize etti.

Üretici firmaların temsilcilerinin de iştirak ettiği etkinlikte feribotun iç ve dış tasarımı ile teknik detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Kentin Minato bölgesindeki Hi-no-De Rıhtımı'ndan hareket eden feribot, 40 dakikalık test sürüşünde Tokyo Körfezi'ni dolaştı.

JAPONYA VE BELÇİKA İŞ BİRLİĞİ



23 deniz mili hızla yüzen 19 gros tonluk feribot, 80 yolcu kapasiteli, 20 metre uzunluğunda ve 5,4 metre genişliğinde. Hidrojen yakıtlı otomobillere kıyasla 20 kat daha fazla olmak üzere feribot, günlük 100 kilogram hidrojen harcıyor.

Dizel ve hidrojenle çalışan çift motora sahip "Hydro BINGO", karbondioksit emisyonunu yüzde 50'ye kadar düşürüyor.

Feribotun arka kısmında hidrojen tüplerinin taşındığı modern römork bulunuyor. Bu römork, çeperli özel boru hattıyla hidrojeni motora aktarıyor.

Römorktaki hidrojen tüplerinin boşaltılması ya da yeniden doldurulması amacıyla yakıt istasyonuna taşınması rampa vasıtasıyla gerçekleşiyor.

Proje, Anvers merkezli "CMB.TECH" ile Hiroşima merkezli Tsuneishi Zousen iş birliğiyle kurulan "JPNH₂YDRO" firmasınca hayata geçirildi.

HİDROJEN TEDARİKİ



CMB Temsilci Direktörü Aonuma Yu, test sürüşü sonrası yaptığı açıklamada, "sıfır karbon" teknolojilerini desteklemek istediklerini belirterek, "En büyük engelimiz hidrojen tedariki." dedi.

Sadece hidrojenle çalışan gemi motorlarını üretecek teknolojinin olduğunu belirten Aonuma ancak bu modellerin ticari olarak uygulanabilir bulunmadığını, kendi ürettikleri teknolojiyle, dizel yakıttan hidrojen yakıtına geçiş aşamasının yolcularca neredeyse hissedilmediğini söyledi.

Feribotun günlük kullanıma açılıp açılmayacağına yönelik soruya, "Tokyo Valiliği, izin sağlandığı sürece feribotumuz teknik olarak hazır." şeklinde cevap veren Aonuma, Hydro BINGO'nun başarısından sonra 2024'te 4 ya da 5 kat, 2026'da da 8 kat daha büyük gemiler inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tsuneishi Facilities & Craft Başkanı Kambara Jun da sıfır karbon projeleri alanında bir ülkenin çabasının yeterli olmayacağını belirterek, diğer ülkelerle iş birliği yapma fırsatı arayacaklarını dile getirdi.