KIZILELMA Bayraktar MİUS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Taşıyacağı mühimmatlar, yüksek hızı ve aerodinamik özelliklerinin yanında platformun en değerli gücünün yapay zeka olacağına değinen uzmanlar, muharebe konseptleri için TSK'yı işaret ediyor.

Selçuk Bayraktar'ın "12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyoruz" dediği KIZILELMA MİUS'un 2023 yılında ilk uçuşunu yapması bekleniyor. Peki, KIZILELMA'nın sahalara çıkışı ne anlama geliyor?

BU DENLİ HIZLI İLERLENMESİ ŞAŞIRTICI

Projedeki hızlı ilerlemeye dikkat çeken Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan, "Bunda Baykar Savunma'nın kuruluşundan itibaren sürdürdüğü dinamik yapının etkisi büyük. Yine de ses altı ve ses hızına yakın hızlarda uçması beklenen bir platformun böylesine çabuk bir şekilde ortaya çıkması şaşırtıcı. Tabii projenin zorluğunu düşündüğümüzde çıktıları görmek için aceleci olmamak gerekiyor" ifadesinde bulundu.

AGRESİF MANEVRA KABİLİYETLERİ OLACAK

KIZILELMA'nın 1,5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesi olacak. Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek. Gelecek dönemlerde üretilecek olan serilerin ses hızının üstüne çıkacağı biliyor.

Bu ve benzer özelliklerinin yanı sıra aslında KIZILELMA'nın asıl vurucu güçlerinden birinin çok daha derinlerde olduğuna dikkat çeken Doğan, sözlerini şöyle sürdürü:

"Bu kontrol yüzeyleri sayesinde KIZILELMA agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Önleme, kaçınma ya da yakın muharebe manevralarını yapabilecek yenilikçi bir platformdan bahsediyoruz. Tabi tüm bunlar sahip olduğu çok gelişmiş yapay zeka kabiliyeti sayesinde otonom olarak yapabilecek"

MUHAREBE KONSEPTLERİNDE TSK ÖNCÜ OLABİLİR

MİUS'un görev tanımı ile ilgili çok geniş bilgilere sahip olmadığımızı belirten Kadir Doğan, devam ediyor:

"Çeşitli infografiklerdeki detaylar ve Selçuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamalar üzerinden projeyi takip ediyoruz. Bu noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin KIZILELMA'dan beklentisi önemli. Platformu kullanacak olan ve muharebe konseptlerini geliştirecek olan TSK. Bu noktada Baykar ve TSK arasında sıkı bir koordinasyon olduğunu düşünebiliriz. Mevcut görünümde KIZILELMA'nın çok rollü bir insansız araç olacağını anlıyoruz. Pek muadiline rastlamadığımız şekilde birden fazla göreve uyarlanabilecek bir yapının hedeflendiği görülüyor. KIZILELMA için 'insansız ve düşük görünürlüklü F-16' tanımlaması da yapılıyor... Buradaki benzetme şunu ifade ediyor; ön tasarıma bakıldığında radar dome'u görünüyor. Burada çok maksatlı bir AESA radar kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Bu radar uçağın tasarım ve hızı da göze alındığında çeşitli hava-hava görevleri için de kullanılacağını bize gösteriyor. Ayrıca dahili olarak yani gövde içerisinde mühimmat taşıma kapasitesi ile kritik derin taarruz görevlerinin icra edilmesi hedefleniyor. Bayraktar TB-2, ANKA, Akıncı ya da Aksungur'un yapabildiklerinin çok daha ötesinde bir taarruz kabiliyetinden bahsettiğimizin atını çizmek gerek. KIZILELMA tüm bunları yaparken istihbarat ve keşif faaliyetlerini de sürdürebilecek. Dolayısıyla platform insansız araçların doğal görevi haline gelen keşif ve istihbarat faaliyetini kritik operasyonlar icra ederken de sürdürebilir. Ki bu çok değerli bir kazanım"

YAPAY ZEKA KABİLİYETLERİ HALEN BÜYÜK BİR SIR

KIZILELMA'nın henüz açıklığa kavuşmamış noktaları olduğundan bahseden Doğan, şunları ifade etti: