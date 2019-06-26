Hesaplı serinlik

Yaz aylarına girdiğimiz bu dönemde insanlar, serin bir ortamda rahat rahat oturma ihtiyacını hissediyor. Bu amaçla ortamın ısısı ve hava sıcaklığını dengeleyen klimalar, vantilatörler ve portatif hava soğutucular, adeta kurtarıcı görevini üstleniyor. Ancak istenilen serin hava veriminin elde edilebilmesi için doğru ürünün seçilmesi ve doğru kullanılması, en temel faktörler arasında yer alıyor. Tüketiciler, sıcak havaların bunaltıcı etkisini en aza indirebilmek için satın aldıkları klima, vantilatör ve hava soğutucu gibi cihazların hem yüksek verimli hem de uygun maliyetli olmasını istiyor.

ALINACAK ÜRÜNÜN ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖNEMLİ

Ülke genelinde sıcaklıkların iyiden iyiye artmasıyla, serinlemek için kullanılan cihazlar nedeniyle enerji tüketimi de ortalamanın üzerine çıkıyor. Enerjiyi verimli kullanmak ve elektrik faturasını düşürmek de bu dönemde önemli hale geliyor. Bu yüzden serinlemek için tercih edilen cihazların etkisi farklı olsa da serinlemede ürün tercihi yapılırken bu cihazların enerji, fayda ve maliyeti karşılaştırılıyor. Bu noktada da kullanıcıların ilk dikkat ettiği kriter, alınacak ürünün kapasitesi ve enerji tasarrufundaki sağladığı verimlilik oluyor.

EN UCUZU 2 BİN 300 LİRADAN BAŞLIYOR

Türkiye’de her yıl milyonlarca klima, vantilatör ve hava soğutucu satışı gerçekleştiriliyor. Söz konusu serinleticilerin fiyatları incelendiğinde ve karşılaştırıldığında her bütçeye uygun, düşük maliyetli ürün bulunuyor. 2 bin 300 liradan başlayan klima fiyatları 10 bin liranın üzerine çıkabiliyor. Çoğu evde bulunan, ucuz ve kolay taşınabildiği için tercih edilen vantilatörün fiyatı ise 100 liradan başlıyor, 4 bin liraya kadar çıkıyor. Bunlara ek olarak portatif hava soğutucuların fiyatı ise 500 ile 4 bin 300 lira arasında değişiyor.

NE KADAR ENERJİ TÜKETİYOR?

Klimaların elektrik tüketimi cihaza göre değişiyor. Örneğin 12.000 BTU (BTU: soğutma kapasitesi), 1200 Watt’lık bir klimanın 24 saat açık kaldığını düşünelim. 1200 Watt’lık bir klima, 24 saatte (24 saat x 1200 Watt = 28.800 Watt) 28.8 kilowatt saat enerji harcar. Bunun da bugünkü elektrik tarifesiyle karşılığı 15 lira 50 kuruşa denk geliyor.

24 SAATLİK KULLANIM BİR LİRA

Genellikle dar ve küçük alanlarda, serinleme yöntemi arayan kişiler tarafından tercih edilen vantilatör ise ortalama 50-100 watt arasında elektrik tüketiyor. Pek mümkün olmasa da söz konusu cihazın 24 saat açık kaldığını düşünürsek 75 watt’lık bir vantilatör (24 saat x 75 watt = 1800 watt) 1.8 kilowattsaat enerji harcar. Bu da günlük bir liralık tutara karşılık gelir.

HANGİ CİHAZI TERCİH ETMELİ

Enerji tüketim oranları düşükten yükseğe doğru sıralandığında, vantilatör, hava soğutucu ve klima olarak derecelendirme yapılıyor. Düşük tüketime karşılık vantilatörler, sadece üflediği noktayı serinletiyor. Klima ise tüketim biraz fazla olsa da tüm ortamın serinliğini sabit tutuyor. Ayrıca ortam sıcaklığı istenen noktaya geldiğinde otomatik kapanabiliyor. Bu da harcadığı elektrik enerjisini düşürüyor. Hava soğutucuların ise orta sınıf enerji tüketimine sahip olduğu görülüyor. Aslında üçünün de birbirine göre avantajları var. Bu noktada seçim yaparken beklentinin ve bütçenin ne olduğu önemli.

Arçelik 07325 Ev Tipi Klima

Fiyat: 2 bin 499 TL

BTU Değeri: 7500

Enerji Sınıfı: A++

Yıllık Tüketim: 125.0 Watt

Inverter: Var

Klima Türü: Split (Duvar Tipi)

Vestel FloraDoğa

Fiyat: 2 bin 331 TL

BTU Değeri: 9000

Enerji Sınıfı: A++

Standby Tüketimi: 2,5 Watt

Inverter: Var

Klima Türü: Split (Duvar Tipi)

Samsung AR09NSFSCWK/SK klima

Fiyat: 2.749 TL l BTU Değeri: 9000

Enerji Sınıfı: A++ l Inverter: Var

Klima Türü: Split (Duvar Tipi)

Vestel AV 4310 S Ayaklı Vantilatör

Fiyat: 153 TL

Hız Kademesi: 3

Salınım: Otomatik

Güç Değeri: 55W

Beko AC 7030 Havadar

Fiyat: 899 TL

Enerji Sınıfı: A+

Güç: 100W

Simfer HSD-1800 Soğutucu

Fiyat: 730 TL

Enerji Sınıfı: A+

Güç: 180W

Arçelik AC 6030 Havadar

Fiyat: 599 TL

Enerji Sınıfı: A+

Güç: 65W

Arçelik FLV 1690 AV

Fiyat: 372 TL

Hız Kademesi: 4

Salınım: Otomatik

Güç Değeri: 35W

Beko FLV 1670 AV

Fiyat: 258 TL

Hız Kademesi: 4

Salınım: Otomatik

Güç Değeri: 55W