Helikopterler LHD ANADOLU gemisine konuşlandı

Milli Savunma Bakanlığı, inşasına 17 Nisan 2016'da başlanan ve aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemisi LHD Anadolu'ya ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı.

Deniz Kuvvetlerine ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, LHD Anadolu'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gururlandıracak fotoğraflar paylaşılarak, gemide görev yapacak olan hava vasıtalarına emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler dileğinde bulunuldu.