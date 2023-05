"Hedef KIZILELMA" belgeseli 10 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak

Baykar açıklamasına göre, belgeselle tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü Bayraktar insansız hava araçlarının hikayesi de izleyiciyle buluşuyor.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde yeni bir dönemin kapılarını açan ve tüm dünyada büyük ses getiren Bayraktar KIZILELMA MİUS'u (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme serüveni belgeselle ekranlara taşınıyor.

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme hikayesi ile Baykar'ın yaklaşık 20 yıldır devam eden yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava aracı geliştirme yolculuğu belgeselde yer alıyor.

Yönetmenliğini "AKINCI" belgeselini çeken Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgesel için, İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Bayraktar KIZILELMA test faaliyetlerinin yürütüldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı.

Havacılıkta çağ açan 20 yıllık serüvenimiz.



HEDEF #KIZILELMA Belgeseli ✈️



Baykar YouTube kanalında!



Our 20-year journey that opened an era in aviation.



Bayraktar #KIZILELMA Documentary ✈️



On Baykar YouTube channel!



10 Mayıs 2023 / May 10, 2023

⏰ Saat 21.00 / 9... pic.twitter.com/X17nXLPXIF