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Hazine ve Maliye Bakanlığının altyapıları açık kaynak kodlu yazılımlara dönüşüyor
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25 Aralık 2022 Pazar 11:26:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 11:26:00

Hazine ve Maliye Bakanlığının altyapıları açık kaynak kodlu yazılımlara dönüşüyor

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM) hizmet verdiği alt yapılarda açık kaynak kodlu yazılımları tercih ederek sektöre öncülük ediyor.

BTGM, uzun yıllardır hem yazılım hem de donanım olarak bağımlı kaldığı uluslararası bir markanın kritik operasyonel veri tabanını açık kaynak PostgreSQL'e aktardı.

Böylece Genel Müdürlük, hem yazılım hem de donanım olarak bağımlılıktan kurtulurken önemli düzeyde bütçe tasarrufu da sağladı. Analitik veri tabanını açık kaynak Türk girişimci mühendislerince hayata geçirilen Citus'a aktararak da esnek bir altyapı kuran BTGM performans artışı da sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BTGM altyapılarının açık kaynak kodlu yazılımlara geçişine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BTGM'nin değerli veri mimarları ve mühendisleriyle büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini anlatan Nebati, "Bunları gerçekleştiren ekibimizle gurur duyuyoruz. Bakanlık olarak hizmet verdiğimiz bilgi servislerinde açık kaynak teknolojilere dönüşümü stratejik bir hedef olarak belirledik. Bu strateji çerçevesinde sürekli ve kararlı bir şekilde çalışarak başarılı projelerle bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Ülkesini seven, yetkin, cesur çalışanlarımız en büyük gücümüz." diye konuştu.

İHTİYAÇ HALİNDE KAPASİTE ARTIRILABİLECEK

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın da Bakan Nebati'nin liderliğinde, bilgi teknolojileri alanında büyük dönüşüm projeleri yaptıklarına işaret ederek, "Bakanımız bize her türlü desteği sağlıyor, onun bize duyduğu güvenle projelerimizi büyük bir motivasyonla hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kurdukları esnek yapının detaylarından bahseden Taşkın, şunları kaydetti:

"Klasik veri tabanı mimarisinin ötesine, yeni nesil esnek ve yatayda rahatça genişleyebilen bir mimariye geçmiş olduk. Bu mimaride kapasite artış ihtiyacı durumunda sunucu ve disk ekleyerek servis sürekliliğine minimum etki ile yatayda kapasiteyi istediğimiz kadar genişletebileceğiz. Kamunun tüm mali süreçlerini yönettiğimiz 'Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi' veri tabanını açık kaynak PostgreSQL üzerinde geliştirdik. Herhangi bir lisans maliyeti olmadığı gibi veri tabanının tüm operasyonunu kendi yetkin personellerimiz ve kendi kaynaklarımızla yaparak yazılım lisansları ve donanım maliyetlerinde çok büyük kamu kaynağı tasarrufu sağladık, bağımlılıktan kurtardık."

Taşkın, "1 Milyon İstihdam Projesi", "Teşvik Destek Bilgi Sistemi", "Kamu Filo", "Hazine Bilgi Sistemi", "e-İmza" ve "İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi" projelerinde açık kaynak kodlu veri tabanını ve teknolojilerini kullandıklarını belirterek, "Bakanlığımızın ve dolayısıyla ülkemizin bağımsızlığı için önemli gördüğümüz bu başarımızla örnek olmaya, açık kaynak yazılımlara geçişe önderlik yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Citus, açık kaynak kodlu, ilişkisel bir veri tabanı yönetim sistemi olan PostgreSQL'in yenilikçi bir uzantısı olarak hizmet sunuyor. Citus, geliştirdiği teknoloji sayesinde veri tabanını sıfırdan kurmak yerine PostgreSQL üzerinde yatay ölçeklendirilebilir çözümler üretiyor.

Etiketler : nurettin nebati yazılım teknoloji
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