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01 Şubat 2023 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 14:30:00

‘Hayat kurtaran' özellik başa bela oldu

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Apple'ın iPhone 14 ailesinin "Trafik Kazası Algılama" özelliği dikkat çekiyor.

Apple'ın iPhone 14 ailesinin "Trafik Kazası Algılama" özelliği trafik kazalarını otomatik olarak tespit edip, acil durum servislerine bilgi verilmesini sağlıyor. Özellik gerçek kazaları tespit edip birkaç olaya hızlı müdahale sağladı fakat Japonya'da bir ayda 270 hatalı bildirim yolladı. Çünkü kullanıcısı kayak yaparken dahi düştüğünde iPhone14 bu olayı trafik kazası olarak algılıyor ve yardım çağrısı yapıyor.

Etiketler : apple iphone 14 trafik kazası algılama
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