Hayaller başka bahara kaldı

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın aşktan yana yüzü gülmedi. Oyuncu Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Sitare Akbaş'la birlikteliğe adım atan müzisyen, aradığı mutluluğu yine bulamadı. Yaklaşık bir buçuk yıldır sevgili olan çiftin ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı. İkili geçtiğimiz günlerde bir davete ayrı katılmış ve yan yana gelmemişti. Murat Dalkılıç, son zamanlarda 'baba olmak istediğini' sık sık dile getiriyordu.