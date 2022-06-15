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15 Haziran 2022 Çarşamba 19:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 19:30:00

Hayaller başka bahara kaldı

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Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın aşktan yana yüzü gülmedi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın aşktan yana yüzü gülmedi. Oyuncu Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Sitare Akbaş'la birlikteliğe adım atan müzisyen, aradığı mutluluğu yine bulamadı. Yaklaşık bir buçuk yıldır sevgili olan çiftin ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı. İkili geçtiğimiz günlerde bir davete ayrı katılmış ve yan yana gelmemişti. Murat Dalkılıç, son zamanlarda 'baba olmak istediğini' sık sık dile getiriyordu.

Etiketler : Hayaller başka bahara kaldı Şarkıcı Murat Dalkılıç Hande Erçel
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